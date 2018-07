Carvajal: "Hemos recibido más críticas de la cuenta"

"Creo que hemos recibido críticas, más de la cuenta. Al fin y al cabo, llevamos dos años sin perder, somos primeros de grupo, que pocas selecciones pueden decir eso. Que el juego no ha sido bueno y que podíamos haber dado un poquito más, nadie ha dicho que no, pero si desde nuestro país, desde dentro, se nos cuestiona tanto no nos hace bien. Nosotros nos juntamos, queremos tener esa responsabilidad de dar una alegría a todo el país y para eso vamos a luchar", dijo.

"Está claro que hay que ser autocríticos, que tenemos que dar todos un poquito más, pero también está claro que no hay rival fácil en el Mundial; cualquier rival te pone dificultades, parece que muchas de las favoritas se han ido a la otra parte del cuadro, pero las siete restantes de las 16 mejores están en el nuestro. A pensar en Rusia e ir paso a paso porque sino nos equivocamos", añadió.

El futbolista admitió que al equipo le ha "costado ser primero de grupo", pero reivindicó este hecho y la trayectoria de España en los últimos dos años, sin derrota en 23 choques: "Ha sido un grupo complicado, podíamos haber dado un poquito más. Llevamos dos años sin perder, hemos quedado primeros de grupo y es de valorar".

"Parecía el otro día que perdiendo 2-1 estaba todo perdido, sacamos el espíritu, Iago marcó un golazo y nos hace ser primeros de grupo, mantenernos invictos y hay que darle valor a eso. Es complicado jugar contra un rival metido atrás y el equipo ha hecho muchos goles en esta fase de clasificación", prosiguió.

"Si analizas todos los partidos, el que mejor competimos fue contra Portugal. Es un rival con una aparente entidad superior al resto del grupo, que no es un equipo que le vale con empatar, es más abierto y ahí mostramos nuestra mejor versión", declaró.

"Tenemos que mejorar la concentración en defensa"

Carvajal enfocó al aspecto defensivo para próximos retos: "Tenemos que mejorar la concentración en defensa. Ahora, en octavos que o ganas o te vas a casa se van a ver partidos diferentes y la selección va a recuperar ese juego óptimo y ojalá podamos estar en cuartos".

"Creo que tenemos que mejorar un poquito en errores defensivos. Nos han hecho gol con muy poco. El rival nos ha hecho goles por errores nuestros, no por aciertos suyos. Es una tarea pendiente que hay que erradicar desde ya y mantener la portería a cero, porque somos un equipo tan ofensivo que nosotros marcamos", recalcó.

España ha recibido cinco goles en tres encuentros que el lateral achaca a "errores de concentración". "Portugal nos hizo dos goles a balón parado, Marruecos nos metió otro, también hubo una falta de entendimiento entre Sergio (Ramos) y Andrés (Iniesta)... Son errores de todos. Corrigiendo esa pizca de concentración nos vamos a hacer muy fuertes", expuso en rueda de prensa en la ciudad de Krasnodar.

La siguiente prueba, definitiva, es Rusia en los octavos de final. "El domingo es un partido difícil contra el anfitrión, que marcó ocho goles en los primeros dos partidos. Tenemos que estar muy concentrados, con mucha ilusión y plantear un partido para explotar sus debilidades y hacernos fuertes", explicó del duelo en Moscú.

"Rusia es una selección rápida y sobre todo tenemos que tener cuidado en las pérdidas, porque salen con mucha velocidad. Esa transición defensa-ataque la tienen muy trabajada", advirtió Carvajal, que también incidió en un aspecto clave en muchos de los partidos en este Mundial: los goles a través del balón parado.

"Está claro que marca el devenir de muchos partidos. En este Mundial se están marcando muchísimos goles, muchas selecciones han ganado por la estrategia y tenemos que estar concentrados", avisó el lateral español, que no teme el arbitraje en el encuentro del próximo domingo frente a Rusia en el estadio Luzhniki de Moscú.

"Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible. Nosotros no tenemos que pensar en que jugamos contra el anfitrión y que ese cierto grado de amabilidad va a ser para el equipo de casa. Nosotros tenemos que pensar en ganar y abstraernos de todo eso", aseguró.

También habló de la eliminación de Alemania: "Se ve que es complicado. Al final, Alemania va con la presión de ganar, no puede con Corea del Sur, se vuelca y recibe ese gol en contra. En los Mundiales siempre hay sorpresas, siempre hay selecciones fuertes que acaban eliminadas y reflejan lo que es el fútbol a día de hoy, que si no compites un partido, trabajas y lo das todo posiblemente no te lleves el gato al agua".