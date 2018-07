El City, algo más incómodo que hace un año

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que el Manchester City será un rival "complicado" en los octavos de final de la Liga de Campeones, en una eliminatoria en la que espera que su equipo esté a un "buen nivel". Como ya pasó en la pasada temporada, los azulgrana se verán las caras con el equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini en los octavos de final, un equipo que ha definido como "de los más complicados del bombo y uno de los aspirantes para intentar conquistar" la máxima competición europea.

"Que será una eliminatoria equilibrada no me cabe la menor duda. El Manchester City se ha reforzado con jugadores importantes del Oporto y será complicado seguro, de eso no tengo ninguna duda", ha explicado en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey que su equipo disputará ante el Huesca. Según el asturiano, "es clave que el equipo esté bien" en febrero, ya que si llegan con "un buen tono" será "más fácil" afrontar con garantías la competición. "Si nosotros estamos en un buen nivel y tenemos un buen tono es más fácil afrontar una competición. Las diferencias son tan pequeñas que va a ser clave estar al nivel que esperamos", ha agregado.

Sobre los peligros del City, ha sido preguntado por el argentino Sergio 'Kun' Agüero, un delantero, ha dicho, que puede estar entre el "'top' diez" de los mejores jugadores del mundo. Por último, del chileno Manuel Pellegrini ha dicho que es "un entrenador de altísimo nivel" que "lo ha demostrado con todos los equipos" que ha dirigido.

Andoni Zubizarreta, director deportivo del Barcelona, calificó de "gran eliminatoria ante un gran rival" su enfrentamiento en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, al que ya eliminó el conjunto azulgrana en la pasada edición en la misma ronda. "El equipo siempre compite con una idea de juego, ir a por el partido, y eso es lo que vamos a plantear, exactamente igual", dijo el exguardameta barcelonista, quien recordó que desde hoy hasta la eliminatoria, en febrero, queda mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas hasta entonces.

Txiki Begiristain, actual director de fútbol del Manchester City y exjugador y exdirigente azulgrana, bromeó sobre el resultado del sorteo, que le deparó de nuevo al Barcelona, así como le ocurrió en la fase de grupos de año pasado: "La próxima vez nos quedamos en casa, que nos lo digan y ya está". Begiristain, quien también aseguró que iba a ser una confrontación muy complicada para el City, comentó que su equipo ha "recuperado la confianza" y que para la eliminatoria espera que varios jugadores que ahora están lesionados, como el argentino Sergio 'Kun' Agüero, estén recuperados, porque opinó que tienen que recuperar "la máxima forma posible" para tener opciones de progresar.

Mejores expectativas que hace un año

De esta forma, el Barcelona repetirá rival inglés, contra el que el año pasado cuajó una excelente eliminatoria, ganando en Manchester por 0-2, en un partido que quedó sentenciando con la expulsión de Demichelis cuando el argentino derribó por detrás a su compatriota Messi. La acción resultó algo confusa por dónde se produjo la clara falta. El Barça marcó, el City se quedó con diez y la crítica del entorno inglés cayó encima del central argentino. Igual de cómodo fue el choque en Barcelona, en el que el equipo de Martino se encontró un rival que tampoco le volvió a discutir la pelota, para disfrute de los azulgrana, que ganaron 2-1, con un tanto final de Alves en el tiempo añadido.

Dado el panorama de la temporada pasada, y el momento por el que atraviesan ambos conjuntos en sus ligas, con un fútbol bastante alejado del que podrían ofrecer ambos por el potencial de jugadores que albergan en sus plantillas, el doble partido de ésta se espera que mejore las expectativas que no se dieron el curso anterior. El City se encuentra segundo a tres puntos del líder, Chelsea, mientras que el Barcelona ha dado un nuevo paso atrás esta jornada, al empatar contra el Getafe y abrírsele un espacio de cuatro puntos respecto al Madrid, líder de la Liga. Quizá por esta situación, aunque el partido del City está programado para dentro de dos meses, en el Barcelona no deseaban un enfrentamiento contra un rival que les pudiese poner en aprietos mientras el equipo de Luis Enrique sigue creciendo y consolidándose.

De hecho, hasta antes del partido contra el Getafe del pasado sábado (0-0) el Barcelona había estado sometido a un serio examen de juego y resultados, después de dos descalabros seguidos (Madrid, 3-1; y Celta, 0-1), que hicieron acrecentar la preocupación en el juego y resultados. El Barça había tropezado contra dos rivales de nivel que le exigieron y que los azulgrana no respondieron. Primero fue el partido en París contra el PSG (3-2) y poco después en el Bernabéu, donde el Madrid le pasó por encima (3-1).

Debía el Barcelona superar un largo trecho para recobrar la confianza y devolvérsela a sus aficionados, y así fue cuando encadenó ocho victorias seguidas hasta que el Getafe lo frenó en seco, devolviendo a los azulgranas al mar de dudas que fueron hace unas semanas. Quizá por ello, Zubi no quería ver ni en pintura a rivales como el City o la Juventus, a pesar de que sobre el papel el Barça es mucho más equipo que ambos, y con una mueca de pesar recibió en Nyon el emparejamiento contra el equipo de un nutrido grupo de exbarcelonistas, como Txiki Begiristain y el principal ejecutivo de la institución, el exvicepresidente de economía del Barcelona del 2003 al 2008, Ferran Soriano.