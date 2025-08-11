Quién es Sonia Bermúdez, la candidata que suena para sustituir a Montse Tomé como seleccionadora de España

A Montse Tomé ya no le queda prácticamente nada al mando de la selección femenina. La seleccionadora, que hizo a España campeona de la Nations League en 2024 y llegó a la final de la Eurocopa 2025, ya parece tener sustituta y es que siguiendo la evolución natural, todo apunta a que la elegida será Sonia Bermúdez, la actual entrenadora de la selección femenina sub-19 y sub-20.

Además de conocer bien la estructura de la federación y el fútbol base femenino, Bermúdez tiene experiencia como entrenadora base y además también como jugadora.

Una gran trayectoria futbolística

Sonia Bermúdez ha dejado huella en multitud de equipos en la liga española, empezando por el Butarque Leganés, donde debutó. Más tarde fichó por el Sporting de Huelva, donde estuvo cuatro años, y después de una temporada en el Sabadell, llegó al club de su ciudad, el Rayo Vallecano, donde estuvo desde 2003 a 2010 y equipo con el que ganó su primer título, la Copa de la Reina en 2008.

Tras su etapa en el Rayo, pasó a vestirse de blaugrana, y ya con el FC Barcelona, levantó cuatro ligas y una Copa de la Reina, fue máxima goleadora de la liga en cuatro temporadas seguidas y marcó 123 goles en 141 partidos, récord histórico del club hasta que llegaron Jenni Hermoso y Alexia Putellas.

Después de una temporada en la liga americana, regresó a España, esta vez de la mano del Atlético de Madrid, donde ganó otras dos ligas y su tercera Copa de la Reina, justo antes de anunciar su retirada en 2020 cuando volvió a jugar de azul y rojo, pero esta vez en el Levante.

Sonia Bermúdez como entrenadora

A las pocas semanas de anunciar su retirada, se hizo cargo del equipo cadete femenino del Real Madrid, donde estuvo un par de temporadas antes de llegar al radar de la Federación y empezar su andadura como seleccionadora sub-15. Durante su trayectoria en la selección ha ido avanzando en categorías inferiores hasta ahora que suena para la absoluta.

Esta decisión ha sorprendido a todo el vestuario y es que lo que parecía un gesto de paz entre federación y jugadoras, ha dejado más sorpresas que celebraciones. Aunque la sombra del acto de Luis Rubiales pueda salpicar la imagen de Bermúdez, la entrenadora se ha encargado de dejar clara su postura a favor de las jugadoras y aunque no tenga experiencia en los banquillos del fútbol profesional, puede ser clave de cara a la unión en el vestuario, ya que ha compartido camiseta con pesos pesados del mismo como Alexia Putellas o Irene Paredes.