La Vuelta a España arranca este fin de semana desde Mónaco y lo hará con una primera etapa muy especial: una contrarreloj de aproximadamente 9,4 kilómetros por las calles del Principado. La salida estará situada en la famosa plaza del Casino y el recorrido permitirá descubrir algunos de los principales rincones de Mónaco.

En Radioestadio Noche, el periodista Raúl Granado conversó con Catherine Thierry Rousseau, embajadora de Mónaco en España, sobre la trascendencia de este acontecimiento deportivo y sobre la oportunidad que supone para el Principado mostrar al mundo una imagen que vaya más allá de la habitual asociación con el lujo, el glamour o los grandes eventos.

Mónaco, protagonista de las tres grandes carreras

La embajadora subrayó el carácter histórico que tiene para Mónaco la llegada de La Vuelta. El Principado se convierte en la primera sede que ha acogido las tres grandes carreras ciclistas: el Giro de Italia en 1966, el Tour de Francia en 2009 y ahora La Vuelta a España.

"Para nosotros es un evento muy importante y estamos muy honrados y orgullosos de poder acoger a la salida de esta carrera ciclista", explicó Rousseau durante la entrevista.

La primera etapa permitirá además enseñar una cara más amplia del Principado. El recorrido partirá de la plaza del Casino y atravesará las principales calles de Mónaco, pero también zonas menos asociadas a la imagen internacional del país, como el barrio de Fontvieille, donde se encuentra el estadio de fútbol.

Según destacó la embajadora, esta variedad permitirá mostrar Mónaco "de manera entera" y durante más tiempo que en otros acontecimientos deportivos, como el Gran Premio de Fórmula 1.

"En Mónaco no solo hay millonarios"

Uno de los asuntos centrales de la conversación fue la imagen que existe de Mónaco fuera de sus fronteras. Rousseau reconoció que el Principado está estrechamente vinculado al lujo y al glamour, pero quiso matizar esa percepción.

"Mónaco es más que esta", afirmó la embajadora, antes de rechazar una de las ideas más extendidas sobre el país: "Todo el mundo piensa que en Mónaco solo hay millonarios. Y eso no es verdad. Te lo juro, eso no es verdad".

Rousseau explicó que el Principado cuenta con una economía diversificada y con una importante actividad empresarial. Aunque Mónaco tiene alrededor de 40.000 habitantes, cada día llegan más de 65.000 personas desde Francia e Italia para trabajar allí.

Por eso, la embajadora considera que existe un importante trabajo de comunicación por delante para transmitir esa realidad y presentar a Mónaco como un país con una economía seria y diversificada.

El deporte como herramienta para transmitir otros valores

El deporte ocupa un lugar destacado en la identidad del Principado. Rousseau recordó que, pese a sus reducidas dimensiones, Mónaco ha desarrollado la práctica de numerosas disciplinas deportivas de alto nivel. También puso como ejemplo al príncipe Alberto II, participante en varias ocasiones en los Juegos Olímpicos en la prueba de bobsleigh, y destacó igualmente la trayectoria olímpica de la princesa Charlène en natación.

Para la embajadora, el deporte no debe entenderse únicamente como espectáculo. En su opinión, también es una vía para transmitir valores y proyectar la imagen internacional de Mónaco.

"A través del deporte es como a través de la cultura podemos transmitir mensajes de solidaridad, de paz, de tolerancia y de respeto hacia los pueblos", señaló.

Rousseau defendió así que acontecimientos como La Vuelta permiten al Principado mostrar también su papel en ámbitos como la protección medioambiental, la tolerancia y la paz.

Una relación con España que va mucho más allá de los 150 años

La salida de La Vuelta también llega en un año especialmente significativo para las relaciones entre España y Mónaco. En 2026 se cumplen 150 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La embajadora recordó, sin embargo, que los vínculos entre ambos países son todavía más antiguos. "Tenemos una historia con España de más de cinco siglos", explicó.

Durante el año, Mónaco ha impulsado diferentes actividades culturales en España para reforzar esos lazos. Rousseau también puso en valor la estrecha relación entre el príncipe Alberto II y la familia real española, que definió como una relación que va más allá de la amistad y que es "casi una relación familiar".

La presencia de la familia real en la salida de La Vuelta será, por tanto, otra oportunidad para reforzar esos vínculos entre ambos países.

La Vuelta como escaparate internacional

La conversación entre Raúl Granado y Catherine Thierry Rousseau sirvió para poner de manifiesto que la llegada de La Vuelta a Mónaco no se limita a una cuestión deportiva. Para el Principado supone también una oportunidad para enseñar su territorio, reforzar su relación con España y proyectar una imagen más amplia ante los espectadores.

El ciclismo se convierte así en un escaparate para un país que quiere que su identidad internacional no quede reducida a los grandes premios, los casinos, los yates o el lujo. Rousseau considera que el deporte puede contribuir precisamente a mostrar esa otra realidad.