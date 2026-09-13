Enric Mas se proclama vencedor de la Vuelta a España 2026: "Siempre he soñado y trabajado para esto"

El español Enric Mas (Movistar) se ha proclamado vencedor final de la 81.ª edición de la Vuelta a España tras la disputa de la vigésima primera y última etapa, disputada a través de 112 km con salida y meta en Granada, en la que se impuso el noruego Tobias Johannessen (Uno X).

Johannessen, quien logró su primera victoria en una 'grande', batió en un esprint entre dos al italiano Alessandro Romele (Astana), con un tiempo de 3h.07.09, a una media de 35,9 km/h. Tercera plaza para el belga Ramses Debruyne (Alpecin).

Enric Mas subirá a lo más alto del podio acompañado por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) y por el austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo y tercero, respectivamente.

También serán premiados el belga Wout van Aert (Visma Lease a Bike) como maillot verde por puntos y supercombativo de la Vuelta, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) como rey de la montaña, el británico Oscar Onley (Netcompany Ineos) con el maillot blanco de mejor joven y el mejor equipo, el Decathlon.

Una victoria para España

El ganador de la Vuelta, visiblemente emocionado en la meta de Granada, asegura que ha vivido "un día especial" con el que ha "soñado". "He sentido simplemente nervios, un día con un mix de emociones, todas positivas, y ahora hay que seguir con lo que hago, y ya pienso en los próximos objetivos. En el deporte a veces no hay tiempo para disfrutar las victorias", ha asegurado el ciclista.

Debuté en la Vuelta en 2017 y siempre he soñado y trabajado para esto

Respecto a sus sensaciones en la salida, confiesa que se sintió rodeado: "Vino a verme mucha gente del pueblo, la familia, y por eso ha sido un día muy especial". Preguntado por el día más especial de todos, la respuesta es clara: "El día clave, el más especial, fue el triunfo en Aitana, donde conseguí la victoria. Debuté en la Vuelta en 2017 y siempre he soñado y trabajado para esto".