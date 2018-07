Bartomeu: "Somos víctimas de una grave injusticia, la FIFA castiga nuestra esencia"

Josep María Bartomeu ha asegurado que [[LINK:INTERNO||||||la sanción de la FIFA]] es injusta con el Barcelona. "Es una grave injusticia, la FIFA castiga la esencia de nuestro club y un modelo que ha premiado a lo largo de los años".

Tras hacer un repaso cronológico en el que ha asegurado que el club siempre ha respondido a las notificaciones que ha ido enviando la FIFA, ha asegurado que la sanción les llegó meses después de decidirse. "Siempre hemos respondido a las notificaciones de la FIFA sobre nuestro fútbol base. Es muy extraño que se reúnan en diciembre del pasado 2013 y nos comuniquen esta decisión el 2 de abril. Cada uno que piense lo que quiera, pero es muy raro".

"Son 70 páginas aproximadamente, donde consideran que hemos incumplido el reglamento con los jugadores nombrados. Al conocer la sanción, hemos hecho diferentes reuniones con nuestros abogados y presentaremos recurso de apelación de la FIFA en el plazo de diez días y también les pediremos la suspensión de la medida cautelar, la que nos prohibe fichar jugadores", ha afirmado en tono serio.

Además del primer recurso, ha anunciado que si hace falta, llegarán hasta el TAS e irán junto con la Federación española. "Si la FIFA sigue con esta sanción después del primer recurso, presentaremos otro recurso ante el TAS y también pediríamos medidas cautaleras para poder fichar en las ventanas en la que se nos prohíbe. Si hubiera que hacer ante el TAS iríamos de la mano con la Federación Española de Fútbol, con la que ya hemos estado en contacto".

"Quiero dejar bien claro que el Barça está totalmente de acuerdo con la normativa de menores de la FIFA, ya que es una filosofía de la formación para que se evite que sean utilizados por personas que buscan un lucro personal. Aquí defenderemos siempre estas medidas contra las prácticas ilegales. Este no es el caso del Barça, aquí somos un club con un centro formativo y en eso somos un club de excelencia. Somos un ejemplo para el resto del mundo", ha añadido.

También quiso mandar un mensaje a los socios y defendió el modelo de la Masía. "A los socios, o los niños de la Masía digo que estamos indignados, que somos víctimas de una grave injusticia, que la FIFA está castigando la esencia de nuestro club y un modelo que además la FIFA ha premiado a lo largo de los años. Me viene a la cabeza la fotografía de Messi, Iniesta y Xavi en el Balón de Oro".

"Hay niños que vienen aquí y que reciben una formación que posiblemente en su país no podrían recibir. La oportunidad que les da el Barcelona es única. En La Masía conviven 80 residentes, tienen todas las ventajas en un centro de excelencia. No pensamos renunciar de ninguna manera a nuestra formación, a nuestro modelo".

Asimismo, Bartomeu, insistió en que irán hasta el final defendiendo su modelo e insinuó que hay alguien detrás de "todo el daño" que le están haciendo al Barcelona en este año tan convulso. "Lucharemos contra esta sanción hasta el final porque este modelo funciona y nos ha llevado a que este equipo lidere en la última década el panorama mundial de fútbol", terminó antes de la ronda de preguntas.

"Tenemos evidencias sólidas de que alguien está intentando hacer daño al Barcelona. Tenemos mucha documentación que estamos investigando, seguiremos en ello hasta el final. Estamos sufriendo muchas cosas durante estos años y esta es la gota que colma el vaso. Al único al que le hacen daño es al Barcelona".

"El Barcelona no se ha saltado la normativa hasta que nos han dicho que no podíamos poner a estos jugadores. Una vez que nos comunicaron que no podían estar jugando por este artículo de la FIFA, dejaron de jugar", aseveró.

"Seguiremos adelante con la planificación del año que viene"

Preguntado por [[LINK:INTERNO||||||si modificarán la idea para la próxima temporada]] por la sanción, el presidente se mostró tranquilo y dijo que seguirían adelante. "Nosotros no modificamos la planificación que ya teníamos. Tenemos muy claro lo que haremos, nuestros abogados nos dicen que sigamos adelante".

Sobre Ter Stegen, el portero que ya tendría apalabrado su contrato con el Barcelona, se abre un nuevo frente tras la sanción, aunque Bartomeu no ha querido desvelar nada. "No sabemos nada sobre Ter Stegen. No sabemos quién será el portero de la próxima temporada, hay conversaciones muy adelantadas. Zubizarreta dijo que estábamos a punto de cerrar un portero, pero no se sabe nada. Habrá un central y un portero como mínimo, pero ya lo iremos diciendo y hablar ahora de fichajes no es apropiado".