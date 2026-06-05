Real Madrid y UCAM fuerzan el tercer partido en sus series de cuartos

La ilusión que había en las gradas antes del inicio del partido se fue desvaneciendo cuando concluyó el tercer cuarto, en el que el Real Madrid dominó en todas sus líneas, primero dentro de la zona y también desde el tiro exterior con un Sergio Llull que abrió el camino para que el conjunto de Sergio Scariolo ampliara las diferencias aún más y se fuera con una clara ventaja al último cuarto. No fue el mejor partido de los tinerfeños, que venían de sorprender a su rival en el inicio de la serie. Acusaron el cansancio cuando el Real Madrid apretó y ya no llegaron a tapar huecos con tanta facilidad. Hoy sí el Real Madrid fue muy superior. Como dato destacado, Marcelinho Huertas, el líder indiscutible de los locales, terminó el partido con cero puntos y solo tres asistencias.

Pero durante los primeros veinte minutos la hinchada isleña pensó en la posibilidad de llegar a un final igualado y ¿Por qué no? Intentar poner el 2-0 definitivo. Triple de Doornekamp para empezar y dejar claro al equipo visitante que estaba en el Santiago Martín, pero el equipo blanco marcó una hoja de ruta y sabía dónde podía hacer daño. Jugó, como lo hizo en el primer choque, buscando anotar desde el interior, pero también tuvo acierto exterior lo que le permitió mantenerse en el partido. La máxima ventaja local estuvo en el 26-21 (min.11). El equipo canarista trabajó con intensidad en defensa y en ataque con algunos errores, pero estuvo intenso en busca de mantenerse con vida. Maledón, con dos triples acercó de nuevo a su equipo, y el propio base anotó el 26-28 para poner a su equipo por primera vez por delante en el marcador.

Los madridistas consiguieron irse seis puntos arriba al descanso con una canasta final de Llull marca de la casa, que empezó a inclinar el triunfo para los visitantes porque tras el descanso acabó el partido para los tinerfeños. El Real Madrid se posicionó mejor en la cancha, estuvo más acertado ante un Tenerife con muchos errores e incapaz de poder darle la vuelta al marcador. Con 20 puntos de ventaja se llegó al último cuarto, diez minutos que sobraron, ya que los tinerfeños, aunque lo intentaron en los primeros instantes, ya no consiguieron darle la vuelta al marcador y se jugarán su supervivencia el sábado en el Movistar Arena, una pista en la que necesitarán sumar su tercer triunfo en el último mes y medio si no quieren quedar eliminados.

El Barça no puede con UCAM Murcia

El equipo entrenado por Sito Alonso se sobrepuso a la derrota del primer encuentro de la serie (68-91), mejoró el acierto ofensivo y limitó con su defensa al conjunto dirigido por Xavi Pascual, que fue a remolque en el marcador durante casi todo el choque, con rentas inferiores a los dos dígitos, pero nunca dejó de pelear. De hecho, el duelo llegó empatado al último minuto, en desenlace de muchos nervios y errores que el UCAM se llevó con dos tiros libres de Martin, decisivo con 13 puntos en el asalto final. El Palau protestó con vehemencia la expulsión de Vesely, con tres faltas seguidas en el último minuto, y Punter y Parra, autores de 15 y 11 puntos, respectivamente, y referentes ofensivos del Barça por detrás de Shengelia (18), fallaron dos triples que habrían llevado el partido a la prórroga.

Pronto quedó patente que el UCAM Murcia había afinado la mirilla. DeJulius, negado en el primer partido con un 3 de 11 en tiros, abrió la noche con cinco puntos, que se sumaron al triple inaugural de Radebaugh (3-8, min.2). El equipo de Alonso conservó la renta durante el primer cuarto (18-22), gracias al acierto exterior, la chispa de Forrest desde el banquillo y el esfuerzo defensivo, mientras que el Barça, errático en el tiro, percutía en la pintura con Shengelia, primero, y Parra, después. El estrujón azulgrana continuó hasta que Parra, máximo anotador local al descanso con 9 puntos, empató desde la larga distancia (29-29, min.15). Se agigantó entonces DeJulius, el mejor de la primera mitad con 15 puntos, para devolver la renta a los visitantes a base de triples, asistencias y escorzos bajo el aro. Punter, discreto hasta ese momento, irrumpió con 8 puntos seguidos para apretar el marcador al receso (40-43). Y tras la reanudación, la garra de Shengelia y la finura de Clyburn dieron la primera ventaja de la noche al Barça, forzando el tiempo muerto de Alonso (51-46, min.24).

Cuando el cuadro catalán amenazaba con abrir brecha, reapareció DeJulius y devolvió el parcial con tres canastas y dos asistencias para los triples liberados de Nakic y Raieste (57-59, min.27). El UCAM Murcia llegó al último cuarto con una mínima ventaja, tras un triple lejano de Radebaugh sobre la bocina (66-67), y aguantó por delante merced a los triples de Martin (70-76, min.4), pero el Barça lejos de rendirse, apretó atrás, sobrevivió con canastas de Brizuela y Shengelia, y remontó con un tiro de Punter a falta de dos minutos (85-84, min.38). El partido llegó empatado al último minuto, donde ganó el equipo que cometió menos errores. Forrest falló tres tiros libres, pero al Barça se le escaparon rebotes decisivos, Vesely cometió tres faltas en 24 segundos y fue expulsado, Martin anotó los tiros libres clave a 13 segundos y ni Parra ni Punter acertaron a forzar la prórroga (87-90). Todo se decidirá el sábado en Murcia.