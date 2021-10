Pau gasol se rompe al recordar a Kobe Bryant y a su hija Gianna

Pau Gasol ha anunciado su retirada del baloncesto tras más de veinte años como profesional. Lo ha comunicado en una emotiva rueda de prensa rodeado de compañeros, amigos y familia. Pero hay alguien que le hubiera encantado que estuviera ahí y por desgracia no ha podido ser. Su 'hermano mayor' Kobe Bryant. Se ha acordado de él y no ha podido evitar emocionarse y quebrarse al mencionarle al igual que a su hija Gianna Bryant. "Quería hacer una mención especial a mi compañero Kobe Bryant que me gustaría muchísimo que estuviera aquí pero así es la vida... bueno.. La vida es muy injusta a veces y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor. Lo que significaba ser realmente un ganador. A parte que lo he considerado siempre como un hermano mayor, así que gracias Kobe".

Continuar el legado de Kobe

"Me niego a creerlo, todavía siento como si fuera una pesadilla de la que no puedo esperar a despertar, pero continúa. Haré todo lo posible por mantener tu legado en marcha y tener presente tu ejemplo en todo lo que haga", escribió Pau Gasol tras el fallecimiento de su ex compañero al que consideraba como un hermano.

Tras la pérdida de Kobe, Pau Gasol ha hecho varias visitas a su familia y tuvo un emotivo gesto para demostrar que siempre va a estar presente. Pau Gasol y Catherine McDonnell fueron padres por primera vez el pasado 10 de septiembre y la pareja quiso recordar a Kobe a través de su nombre. Un nombre muy especial porque está compuesto por el nombre de la bisabuela materna (Elisabet) y el de la hija de Kobe Bryant, (Gianna) fallecida junto a su padre y otras seis personas en un trágico accidente de helicóptero.

Pau Gasol y Kobe Bryant coincidieron en Los Ángeles Lakers formando un equipo demoledor que llegó a conquistar dos anillos de la NBA. Su relación fue mucho más allá de las canchas. Icónicas son las imágenes de ambos en las finales olímpicas entre España y Estados Unidos en las que Kobe y el equipo norteamericano al completo iban saludando uno por uno a Pau en señal de absoluto respeto por su figura baloncestística.