Pau Gasol se retira: su hija, su mujer Catherine Mcdonell y su vida más allá del baloncesto

Tras más de veinte años de carrera profesional, Pau Gasol se retira del baloncesto. Habiéndose labrado una de las carreras deportivas más fructíferas de la historia reciente de España, a sus 41 años el legendario jugador dice adiós a la élite. Gasol se enfrenta a uno de los cambios más drásticos de su vida, pero por suerte cuenta con el apoyo de su mujer Cat McDonnell, la comunicadora financiera que la pasada temporada le acompañó de vuelta a España junto a su hija recién nacida.

La mujer de Gasol

Después de una relación de casi dos años, en octubre de 2018 Pau anunció vía redes sociales su compromiso matrimonial con Catherine McDonnell, la mujer con quien se casó el 6 de julio de 2019 en una ceremonia íntima celebrada en San Francisco.

Catherine McDonnell (32) estudió Comunicación Financiera en la Universidad de California del Sur y después hizo un máster de aplicaciones tecnológicas. Cuando conoció a Pau, en el 2015, él jugaba con los Chicago Bulls, y ella vivía en Nueva York, donde trabajaba para la firma Guggenheim Partners, en el área de la responsabilidad social corporativa. En enero del 2017 se mudó a San Francisco para incorporarse a Tess Research Foundation como directora de comunicación. Esta entidad está dedicada a la deficiencia de SLC13A5, una enfermedad rara que causa diversas dolencias, como epilepsia, y ella tiene dos sobrinos con esta deficiencia. El trabajo, al ser de carácter voluntario, le permitiría poder estar cerca de Pau, que jugaba en San Antonio Spurs, en Texas.

Su hija, un cambio de vida total

Pau Gasol y Catherine McDonnell fueron padres por primera vez el pasado 10 de septiembre y así lo anunció el jugador en sus redes: "Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más felices. Elisabet Gianna Gasol, un nombre con mucho significado para nuestra preciosa hija".

Un nombre muy especial porque está compuesto por el nombre de la bisabuela materna (Elisabet) y el de la hija de Kobe Bryant, Gianna Bryant fallecida junto a su padre y otras seis personas en un trágico accidente de helicóptero. "Me niego a creerlo, todavía siento como si fuera una pesadilla de la que no puedo esperar a despertar, pero continúa. Haré todo lo posible por mantener tu legado en marcha y tener presente tu ejemplo en todo lo que haga", escribió Pau Gasol tras el fallecimiento de su ex compañero al que consideraba como un hermano.

Tras los Juegos Olímpicos de Tokio, Pau Gasol confesó que no tenía claro su futuro pero dejó una pista. Habló de su hija y de esa nueva carrera que tenía por delante. Un jugador que ya había ganado prácticamente todo quería poner en la balanza todo. Aseguró que ahora quería disfrutar de su familia y de su hija y ese iba a ser uno de los principales factores a la hora de tomar una decisión definitiva.

Palmarés

Pau Gasol se inició en la élite del baloncesto de la mano del FC Barcelona, el equipo que durante aquellos primeros años de trayectoria le llevó a proclamarse doblemente campeón del la Liga ACB (temporadas 1999-2000 y 2000-2001) y una vez campeón en 2001 de la Copa del Rey.

Ese mismo año, los Atlanta Hawks seleccionaron a Pau en la tercera posición del Draft de la NBA, aunque sus derechos fueron trasladados a los Memphis Grizzlies. Así, Gasol se convirtió en el segundo baloncestista español en jugar en la NBA donde, en esa primera temporada, consiguió el reconocimiento al ‘Rookie del Año’ que le convirtió en el primer jugador no estadounidense en lograr dicho distintivo.

Pau Gasol no estaba dispuesto a dejar de hacer historia. En el año 2006, el jugador se erigió en el primer español seleccionado para jugar en un All-Star Game en Houston, un partido que congrega a los mejores jugadores de cada temporada y al que le sucedieron otras cinco participaciones más. Además, tras su fichaje por los Lakers en febrero de 2008, Pau cumplió otro de sus sueños al proclamarse campeón de la NBA en la temporada 2008-2009, un hito histórico que repetiría al año siguiente.

En 2021, Pau Gasol fichó de nuevo por el Barça, esta vez a las órdenes del entrenador Saras Jasikevicius. Gasol volvía al baloncesto europeo en el club donde se formó y poco después conseguía el título de subcampeón de la Euroliga.

Como jugador de la selección española de baloncesto, Gasol ha ganado numerosos galardones cuyo germen reside en el Campeonato Mundial de 2006. Entonces el equipo se alzó con la medalla de oro y el catalán fue nombrado el MVP del torneo. A este mundial le sucedieron tres oros en sendos Europeos de 2009, 2011 y 2015 donde, asimismo, Gasol fue nombrado MVP en dos de los torneos. Además, en el Eurobasket de 2017, Gasol de nuevo hizo historia al convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos.

Cabe destacar que entre los múltiples logros de la selección española sobresalen los tres metales olímpicos conseguidos en los Juegos de Pekín 2008 (plata), Londres 2012 (plata) y Río de Janeiro 2016 (bronce).

Precisamente, la última competición del pívot en el equipo nacional tuvo lugar este verano en el mitin de los Juegos Olímpicos de Tokio donde, a pesar de que los españoles regresaron sin medallas, Gasol, como siempre, ofreció el mejor de sus juegos.