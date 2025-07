Ricky Rubio se sincera sobre su lucha: "Quiero jugar al baloncesto, pero no puedo"

El internacional español Ricky Rubio ha hablado a fondo de la lucha interior, por culpa de una autocrítica devastadora, en la que se convirtió su carrera desde un prematuro debut en la élite con solo 14 años, manteniendo en el aire su futuro, una posible retirada definitiva que "cada día" parece más cerca.

"Me gustaría jugar al baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible, y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar al baloncesto, pero no puedo. Estoy exprimiéndome al máximo para ver si realmente puedo. La respuesta, cada día es más clara, sinceramente, pero es difícil. No sabemos todas las respuestas", ha señalado este domingo en una entrevista en el programa 'Lo de Évole', de laSexta, donde el jugador catalán ha desnudado sus sentimientos como nunca.

Rubio, que hace más de un año jugó su último partido profesional en el Barça hasta la fecha, ha puesto el foco en la acumulación de experiencias, con el punto de inflexión de su grave lesión de rodilla cuando era jugador de los Cleveland Cavaliers en la NBA, en diciembre de 2021, hasta pedir auxilio antes del Mundial de 2023, del que salió de la selección española para cuidar su salud mental.

"No quería ni coger el teléfono, porque yo sabía que me había roto. Mi primera reacción es: 'esto no me ha pasado a mí, pero se van a cagar, y voy a volver más fuerte que nunca'. Estoy todo un año con una sensación que no la entiendo, que estoy enfadado con el mundo. Vuelvo a jugar. Hago toda la recuperación, la preparación para el Mundial. Y me voy al Mundial, pero tengo una sensación rarísima dentro. Me veo en el espejo y digo: 'algo no va bien'. No duermo durante dos o tres días, sueño cosas oscuras, pedí ayuda como supe", ha apuntado sobre aquella convocatoria con España.

"Una de las noches que estaba en el hotel dije: 'no quiero seguir, ya no con el baloncesto, con la vida'. Tengo una familia, tengo un hijo, me sentí así por un segundo. Algo toma el control. Puedo entender a mucha gente, tanto la que está en el momento de éxito como, por desgracia, muchos que se han quitado la vida, o gente normal, que dice 'no puedo seguir'. Porque hay momentos en los que todo te pesa tanto. En el Mundial, cuando digo paro, parece que me muero y que mi vida no tiene sentido", añade.

Una carrera marcada por la presión y la autoexigencia

Rubio, el niño oro de España, llegó a la NBA casi siguiendo un guion, sin estar satisfecho nunca por lo conseguido. "Para mí nunca nada era suficiente. Uno de los espejos ha sido Pau Gasol, en cuanto al nivel de lo conseguido, y a mí me parecía que tenía que superarle", señala.

"Le pregunté ahora, demasiado tarde, si lo había pasado bien. Yo cuando salía a una cancha pensaba que era el peor, le dije, y me contestó: 'yo saltaba y pensaba que era el mejor'", afirmó, reconociendo que el día que dejó la selección sabía que era algo "grave" y que "no iba a volver a la NBA".

"Jugaba porque me enamoraba la sensación de estar en un equipo, me gustaba ser el pillo, ver más allá, disfrutar de un instinto que tenía. Yo pensaba que podía con todo. A mi hijo le diría que no. No estás preparado. Todo viene de esa pretemporada", añade.

Presión mediática

Respecto a la presión mediática a la que ha tenido que hacer frente, afirma: "Vende muchos titulares, pero hay una persona detrás, alguien que con 14 años el cerebro no lo tiene desarrollado, no tendría que estar en ese foco, no estás preparado para vivir este mundo. Tienes que tener unas bases desde el inicio para soportar eso. Yo he tenido una base y unos valores que me han podido servir, pero que juegan también en mi contra: no creértelo nunca".