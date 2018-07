Ibaka: "Para mí, estar en la selección española o no es como una partida de póker"

Serge Ibaka quiere regresar a la selección española de baloncesto , aunque el ala-pívot reconoce que lo tiene complicado. "La situación es la que es porque Mirotic y yo no podemos jugar juntos; hay cosas que no están en mi mano y no puedo estar pensando siempre en ello".

Serge Ibaka vive una temporada complicada en los Orlando Magic, adonde fue a parar este verano en un traspaso "que no esperaba para nada", pero mantiene la ilusión de regresar pronto a la selección española.

"La situación es la que es porque Nikola Mirotic y yo no podemos jugar juntos; además, hay muchas cosas que no están en mi mano y no puedo estar pensando siempre en ello", dijo el hispano-congoleño sobre la imposibilidad de tener a más de un jugador naturalizado en el grupo dirigido por Sergio Scariolo.

"Siempre me gustó jugar con la selección, pero como está esa situación, yo tampoco quiero engancharme demasiado porque, si luego no me llaman, es algo que me decepciona mucho", reconoció el ala-pívot, ausente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en el Europeo de 2015.

"Así que, si me llaman, bien, y si es a él (a Mirotic), pues así es, pero es una situación que no me permite tener el corazón al 100 por cien en ello. Tampoco quiero obligar a nadie a que me llamen porque no es mi decisión. Al final es como una partida de póker, los que eligen tiene que buscar su mejor opción", declaró. "Eso sí, siempre me hará ilusión volver", manifestó.

El traspaso a Orlando, "raro" para Ibaka

En el pasado sorteo universitario ("draft"), los Magic eligieron al ala-pívot Domantas Sabonis, hijo del exjugador lituano Arvidas Sabonis, y lo mandaron a los Thunder a cambio de Ibaka. Los Magic también enviaron a Oklahoma al escolta Victor Oladipo y al alero turco Ersan Ilyasova.

"Personalmente me encuentro bien", indicó el jugador de 27 años. "El traspaso fue un momento muy raro porque no lo esperaba para nada, pero así es la vida y todo puede pasar. Cada vez estoy mejor con el equipo; han entrado muchos jugadores nuevos y aún buscamos cierta chispa juntos. La vida continúa y sé que las cosas en Orlando van a mejorar", sostuvo.

Los Magic son uno de los peores equipos de la Conferencia Este con una marca de 16-24. Esta noche Ibaka no pudo jugar frente a los Clippers por molestias en su hombro derecho. Se trata del primer partido que se pierde esta temporada.

"Westbrook está a un nivel insuperable"

"Todo se lo debo a Dios. Se lo agradezco. Y yo me enorgullezco de cómo cuido mi cuerpo desde el primer día: como bien, duermo bien, caliento y estiro bien, hago pesas... todo eso ayuda", apuntó el jugador tras la sesión de tiro matutina que su equipo llevó a cabo en el Staples Center.

Por último, habló del rendimiento de su excompañero Russell Westbrook en los Thunder, con promedios de 31,2 puntos, 10,6 rebotes y 10,4 asistencias por partido. "Es increíble lo que está haciendo. No hay palabras. Está a un nivel insuperable", afirmó.