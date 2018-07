Los Cavaliers de LeBron James se pasean en la 'Gran Manzana' ante los Knicks de un desaparecido Carmelo Anthony

NBA | NEW YORK KNICKS 94 - 126 CLEVELAND CAVALIERS

Los Cleveland Cavaliers no encontraron rival en los New York Knicks. Los de la 'Gran Manzana' no pudieron contar con Derrick Rose por unos problemas en la espalda, lo que hizo todavía más difícil la ya complicada tarea de tumbar a los vigentes campeones de la NBA.

Prueba de la superioridad de los Cavaliers es que ganaron los parciales de los cuatro cuartos, yéndose cada vez más en el marcador conforme pasaban los minutos. Con Thompson comiéndose los tableros (20 rebotes), controlaban el partido a su antojo. Fue una gran noche para el 'Big Three' de los Cavs, que sumó 74 puntos, siendo Irving el que más consiguió (28).

Por parte de los Knicks ninguno se salva. Fue una noche para olvidar de Carmelo Anthony, que vivió una noche negada en el tiro. Apenas tiró 9 veces en 23 minutos, anotando 8 puntos. El mejor en este apartado fue Brandon Jennings, con 16 puntos. Tampoco tuvo su mejor noche Porzingis, con 12 puntos y 5 de 15 en tiros de campo.

Al final, victoria cómoda de los Cavaliers tras la polémica que protagonizaron algunos jugadores, entre ellos LeBron James, de no querer hospedarse en el hotel de Donald Trump en Nueva York.