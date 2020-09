Una vecina de La Moraleja: "No estamos mezclados con las personas de Alcobendas que viven en pisos"

Ante la posibilidad de que la Comunidad de Madrid decidiese el confinamiento del municipio de Alcobendas, un equipo de Espejo Público de Antena 3 se ha desplazado a La Moraleja, una exclusiva urbanización que pertenece a la localidad del norte de Madrid a recoger opiniones de los vecinos sobre qué les parecería la decisión.

Una de las vecinas de la urbanización ha dado su opinión, lo que ha generado malestar en las redes sociales, al decir que es cierto que Alcobendas está muy cerca, pero que los vecinos de La Moraleja no están "mezclados" con las personas que viven en el municipio.

"En La Moraleja no estamos mezclados con las personas que viven en Alcobendas en pisos y donde hay más gente por la calle. Esto es una zona tranquila, con muchos jardines, vivimos todos en chalés con bastante terreno y si salimos es para dar un paseo por la zona donde no me cruzo prácticamente con nadie", ha asegurado la mujer.

Seguro que te interesa:

¿Qué zonas de Madrid se enfrentan a un posible confinamiento?

¿Qué es una zona básica de salud y cuántas hay en Madrid?

Coronavirus España: Confinamiento de Madrid, nuevos casos, muertes y última hora de la Covid-19