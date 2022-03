Quique Bassat, epidemiólogo: "Se empiezan a dar las circunstancias epidemiológicas para comenzar a relajar medidas"

La eliminación de las cuarentenas para todos los contactos estrechos llega este martes a la reunión de la Comisión de Salud Pública, que, al igual que el Consejo Interterritorial, reanuda este semana sus reuniones para estudiar la gestión de la pandemia de covid.

Tras una semana sin convocatoria de reunión y con el debate público sobre la eliminación de las cuarentenas abierto desde hace semanas, el Ministerio de Sanidad y los técnicos de salud de las comunidades estudian la supresión definitiva de todos los aislamientos, después de que se eliminaran meses atrás los establecidos para las personas vacunadas.

Cómo puede evolucionar ómicron de cara a Semana Santa

El epidemiólogo Quique Bassat, del ISGlobal, ha explicado cómo puede evolucionar ómicron de cara a Semana Santa y analiza además en qué punto de la pandemia nos encontramos.

Asegura que el descenso de la vacunación es esperable porque, cuando escuchábamos a diario lo mal que estábamos, la gente que quedaba por vacunar lo hacía por miedo, pero ahora que esto ya no ocurre es normal que baje el ritmo de inmunización. Así lo ha dicho en una entrevista en Crónica Global.

La gente ha dejado de ver las vacunas como una forma de prevención porque han visto que se pueden infectar igual

Tercera dosis de la vacuna

"Muchos creen que forma parte del pasado y que ya no hay que hacer nada más, y ha llegado un punto en el que nos da un poco igual que haya contagios mientras estos no sean graves. Pero hay que recordar que los no inmunizados siguen en riesgo y no se libran de la muerte si se infectan" afirma.

Además lamenta que esta situación de transición implica que muchos no se pongan la tercera dosis, decidan no vacunar a sus hijos o incluso dejen de seguir las medidas de prevención.

Riesgo de repunte

"Estamos viendo subvariantes de ómicron que perfectamente podrían causar un repunte, aunque cuesta imaginarse una situación tan mala como la de Navidad, pero todo es posible" asegura.

Bassat, que también es pediatra, recuerda la importancia de que los niños de 5 años o más continúen vacunándose, ya que son el grupo con menor cobertura al haber sido el último en abrirse.