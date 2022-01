¿Quiénes son los 'Terminator Covid' o personas hiperinmunes?

A estas alturas de la sexta ola, cada vez quedan menos personas que no hayan pasado el coronavirus desde el inicio de la pandemia. Desde la llegada de ómicron ha aumentado de forma exponencial la transmisibilidad. Ese factor junto a la navidad y reuniones ha hecho que los contagios se disparen. Raro es el grupo familiar o de amigos en el que no hay positivos. De hecho, se da una circunstancia que suscita curiosidad. Por qué en una reunión de varias personas la mayoría se contagiaron y hay alguna persona que no. O por qué si en una pareja uno de los dos miembros es positivo y la otra persona no, pese haber tenido contacto directo.

Se puede tratar de un caso de hiperinmunidad o lo que se empieza a llamar ser un 'terminator' covid. Esta circunstancia ha llevado a que se inicie un ensayo clínico a nivel mundial para determinar cuáles son los factores que hacen que algunas personas no se contagien del coronavirus. El Hospital Universitario Infanta Leonor participa en este ensayo que se enmarca dentro del consorcio internacional Covihge (Covid Human Genetic Effort), liderado por el doctor Jean-Laurent Casanova, de la Universidad Rockefeller de Nueva York.

La investigación, en la que participan una decena de países a nivel mundial, se centra en determinar posibles diferencias genéticas entre los pacientes que no se contagian a pesar de haberse expuesto a la covid-19, y aquellos que se infectan y presentan evolución grave.

¿Por qué no se contagian?

La hipótesis de los investigadores es que la llave que utiliza el virus para entrar en la célula “o no se expresan o se expresan de una forma diferente” en estas personas en comparación con el resto de la población y eso hace que sus células levanten una muralla infranqueable ante el virus que les hace inmunes. "Conocer estos determinantes genéticos podría ayudar a explicar no solo por qué algunos pacientes Covid-19 desarrollan enfermedad grave, sino también plantear posibles líneas de actuación contra el virus", ha explicado el doctor Jesús Troya, del Hospital Infanta Sofía.

Para emprender el estudio el Hospital Universitario Infanta Leonor ha comenzado a reclutar pacientes, seleccionando a aquellos que han tenido una exposición reiterada al virus y no se han contagiado. Para corroborarlo hay que presentar un test serológico negativo de anticuerpos IgM o IgC.