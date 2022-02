Margarita del Val: "La clave es la inmunidad y por eso las vacunas son la solución"

La viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, recomienda vacunarse a quienes no lo hayan hecho aún porque "tienen el mismo riesgo personal de siempre" de contraer la enfermedad que con la primera oleada del virus original.

"En España nos hemos vacunados más de 30 millones de personas. Quedan unas tres millones de personas sin vacunar. La mayoría de las personas que están falleciendo son personas sin vacunar. El riesgo es superior para ellos. Por eso, les digo a esas personas que pierdan el miedo a vacunarse" afirma Del Val durante una videoconferencia en el canal YouTube del Ayuntamiento de Granada, dentro del ciclo de siete conferencias de expertos sobre el covid-19 organizado por el consistorio granadino.

La clave es la inmunidad y por eso las vacunas son la solución

¿Por qué necesitamos vacunas?

Margarita del Val asegura que estamos rodeados de agentes infecciosos y dañinos por tierra, mar y aire, es decir, porque los respiramos, por la comida, por la vía sexual, por heridas... por contacto con enfermos o con sanos (portadores asintomáticos).

Pero nos cuenta que nuestro sistema inmunitario es capaz de combatir a la mayoría sin que apenas nos enteremos. Las barreas son la piel y las mucosas.

"Lo que hacemos con las vacunas es entrenar a nuestro sistema inmunitario, por eso las vacunas, que lo que hacen es estimular a nuestro sistema inmunitario nos dan mejores defensas, por eso son la solución a las infecciones y a la pandemia" asegura la inmunóloga.

"Cuando nos enfrentamos a un virus que no hemos visto nunca, el cuerpo no tiene defensas ni potencia inmunitaria y va acumulando desequilibrios. Eso hace que el virus pueda arrasar porque nos pilla sin defensas. La solución son las vacunas: una vez vacunados se establece la memoria inmunitaria que se refuerza con cada infección posterior y así el virus no se puede saltar esa protección. Lo mejor es que nos pille vacunados" explica Del Val.