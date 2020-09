Salvador Illa recomienda aislar todo Madrid y la Comunidad amplía las restricciones a otras ocho zonas de salud

Mientras el viceconsejero de Sanidad madrileño anunciaba las nuevas restricciones en Madrid que se extenderán a ocho barrios más, pero que no se aplicarán a todo el territorio, el ministro de Sanidad anunciaba comparecencia sorpresa, para dejar claro que la recomendación del Ministerio va mucho más allá y pasa por cerrar todo Madrid.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recomendado tomar medidas más estrictas en Madrid porque "no hay otro atajo" para frenar el virus y "hay que actuar con determinación" y ha criticado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no tomara las medidas que se le aconsejaron.

La rueda de prensa de Illa ha tenido lugar en paralelo a la del viceconsejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, en la que ha anunciado la ampliación de las restricciones en 8 nuevas zonas básicas de salud. Una acción que pone de manifiesto el desacuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno.

Desacuerdo con las medidas anunciadas en Madrid

El titular de Sanidad se ha mostrado en desacuerdo con estas medidas y ha defendido que el Gobierno central es partidario de restricciones más duras tanto en la ciudad como en aquellos municipios con una incidencia superior a los 500 casos.

Salvador Illa ha remarcado que corresponde a los gobierno autonómicos la elaboración de las restricciones y que, por lo tanto, no va a explicar por qué en Madrid se ha actuado de esa manera: "No voy a ejercer de portavoz de la Comunidad Madrid".

En este sentido, ha lamentado que no se cierre la ciudad de Madrid porque prevalece el criterio del Ejecutivo regional, pero no ha descartado que el Gobierno pueda asumir la toma de decisiones si las medidas no se muestran efectivas.

Las palabras de Salvador Illa no han tardado en tener respuesta en Twitter. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondía al ministro de esta manera: "Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas. Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto, a seguir adelante. Y Barajas..."

Recomendaciones básicas

Illa ha anunciado cuatro recomendaciones que, según ha apuntado, se basan en la "experiencia acumulada", en los datos de los técnicos y los expertos, y en los índices de la pandemia. Así, ha incidido en la necesidad de aislar la ciudad de Madrid y los municipios con más de 500 casos, realizar únicamente aquellos desplazamientos que sean imprescindibles, no consumir en barra y limitar el aforo de las terrazas al 50%.

Respecto a la limitación de reuniones a seis personas, el ministro de Sanidad ha opinado que "hay que cumplir" la medida y, además, "limitar al máximo todo movimiento innecesario".

Seguro que te interesa...

-Estas son las nuevas medidas de Madrid para frenar los contagios de coronavirus