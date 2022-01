Algunos expertos europeos señalan que la variante Deltacron podría ser un error de laboratorio

Algunos expertos de distintos países europeos señalan que el 'Deltacron' podría ser un error de laboratorio por culpa de una contaminación en la identificación del virus.

La semana pasada, científicos de Chipre afirmaban el descubrimiento de una nueva variante de COVID-19 que combina Delta y Ómicron, a la que bautizaron como "Deltacron", pero algunos expertos se muestran contrarios a estas afirmaciones y tachan el hallazgo de "error de laboratorio", según recogen los informes.

El profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Chipre, Leondios Kostrikis, y su equipo llegaron a identificar 25 casos de esta cepa híbrida. "Actualmente hay coinfecciones de Omicron y Delta y encontramos esta cepa que es una combinación de estas dos", indicó Kostrikis a Sigma TV, según la agencia de noticias Bloomberg. "Veremos en el futuro si esta cepa es más patológica o más contagiosa o si prevalecerá", añadió.

Kostrikis, que también es jefe del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, dijo que el análisis de su equipo muestra que "Deltacron" se encuentra más a menudo en pacientes hospitalizados con COVID-19 que en aquellos con la enfermedad que no están hospitalizados. Además, los investigadores chipriotas habrían enviado sus hallazgos a GISAID, una base de datos internacional con sede en Alemania que rastrea virus.

Frente a estas afirmaciones, algunos expertos europeos de distintos países han mostrado su rechazo ante este descubrimiento. La doctora Krutika Kuppalli, experta en enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, aseguró a través de su cuenta de Twitter que 'Deltacron' "no es real" y probablemente se debe a la contaminación del laboratorio. "Está bien gente, hagamos de este un momento de enseñanza, no existe tal cosa como #Deltacron. #Omicron y #Delta NO formaron una súper variante. Es probable que se trate de un artefacto de secuenciación (contaminación de laboratorio de fragmentos de Omicron en una muestra Delta)".

También el doctor Tom Peacock, virólogo del Imperial College, apuntó que los hallazgos están "claramente contaminados" y no cumplen con los criterios para ser considerados una nueva variante. "Las secuencias chipriotas de 'Deltacron' reportadas por varios grandes medios de comunicación parecen estar claramente contaminadas: no se agrupan en un árbol filogenético y tienen todo un imprimación ártica que secuencia el amplic de Omicron en una columna vertebral Delta", alegó, según reporta el Mirror.

"Las secuencias delta con mutaciones extrañas en el amlicano 72 han estado apareciendo durante años (por ejemplo, la inserción de Delta + Mu NTD), sin embargo, siempre muestran este patrón no monofilético y casi siempre se explican más fácilmente por este problema de imprimación que exacerba el contam de muy bajo nivel", agregó.

El virólogo griego Dr. Gkikas Magiorkinis también negó que el hallazgo fuera una nueva variante. "En cuanto al Deltacron (mezcla de Delta y Omicron) de Chipre que se escuchó mucho en los medios griegos recientemente, los primeros análisis independientes muestran que este es un error técnico del laboratorio en el proceso de lectura del genoma...", escribió el experto de la Universidad Nacional y Kapodistria de Atenas, según informa el Cyprus Mail.

La doctora Boghuma Kabisen Titanji, experta en salud global, también afirmó la teoría de la contaminación. "La información disponible actualmente apunta a la contaminación de una muestra en lugar de la verdadera recombinación de las variantes de #Delta y #Omicron", escribió en Twitter. "Lo mejor que podemos hacer, además de preocuparnos por ello y acuñar nombres variantes que suenan como un villano de 'Transformers', es garantizar que las vacunas estén disponibles para todos y combinar la vacunación con otras estrategias que le dan al virus menos oportunidades de propagación", añadió Titanji.