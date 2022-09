El contrataque de Ucrania sigue adelante, pero que no puede hacer que Occidente baje la guardia. Ayer ya lo decía Josep Borrell en 'Más de uno' y hoy ha sido el secretario general de la OTAN el que ha advertido de que esto no es el final de la guerra. Putin entretanto, defiende creciente papel en el mundo de los nuevos centros de poder que no se rigen por las reglas de Occidente y promete fertilizantes gratis al mundo si Occidente levanta las sanciones.

La guerra en todas sus vertientes pone en jaque la seguridad alimentaria mundial. El responsable de la lonja del puerto de Coruña reclama soberanía de Europa en recursos prioritarios, especialmente tras el veto a la pesca de fondo de la Comisión Europea.

En España donde la inflación en agosto supero en un punto y medio la media de la eurozona.