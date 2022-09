Josep Borrell, el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea para la política exterior estado en ‘Más de uno’ y ha manifestado que cree que las sanciones de la Unión han funcionado, aunque la guerra no esté ganada. Ha señalado que no es el momento de retirar la ayuda a Ucrania porque la misión no se ha cumplido aún y el momento es crítico “No es el momento de flaquear”.

Dice Borrell que hay que demostrar la solidaridad en un momento de paz como la navidad cuando en un país se están muriendo miles de personas.

¿Concederá el Gobierno el indulto al expresidente Griñán?

La sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE es firme y ratifica la condena de prisión para el expresidente Griñán al que considera conocedor del despilfarro según dicha sentencia.

Le han preguntado a la ministra, María Jesús Montero y ha defendido que ninguno se ha enriquecido personalmente y que no ha habido un enriquecimiento del Partido Socialista.

Filas kilométricas en Londres para despedir a la reina

Los ciudadanos esperan durante horas guardando turnos para despedir a su reina en la capilla ardiente que estará abierta hasta el lunes.