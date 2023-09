Ventajas de comprar un coche de ocasión procedente del renting

Entre las garantías que encontramos a la hora de adquirir un vechículo de este tipo, está el hecho de que se trata de un coche que ha tenido el mantenimiento adecuado y las revisiones oficiales necesarias en los talleres de la compañía. Además, suelen tener entre 3 y 5 años de antigüedad, el kilometraje no es excesivo y han sido utilizados por pocos conductores.

Por todo esto, no es de extrañar que la venta de coches de segunda mano provenientes del renting esté en alza, pues se trata de vehículos que no han sufrido la sobreexplotación que suele ser habitual en un coche de un particular o de un vehículo utilizado por un rent a car. Esta situación no se produce al comprar un coche de renting ya que es necesario indicar el kilometraje anual máximo que se va a realizar y en caso de superarse se deberá abonar una penalización, por ello la mecánica no va a presentar ningún desgaste excesivo y siempre estará bajo control.

Dónde encontrar coches de ocasión de renting

A la hora de adquirir un coche de ocasión de renting, lo mejor es buscar en las plataformas de ventas de las propias compañías arrendadoras o entidades bancarias. Un claro ejemplo de estas plataformas es ALD Carmarket, empresa recomendada para vehículos seminuevos de renting debido a su gran experiencia en el sector, la calidad y variedad de servicios que ofrece, así como el amplio número de vehículos con los que cuenta.

ALD Carmarket cuenta con una amplia selección de vehículos de ocasión con informe de peritación independiente y un histórico de mantenimiento que se puede consultar para verificar el estado de cada vehículo. Además, ofrecen asesoramiento profesional, tanto en línea, como en las tiendas físicas. Se puede solicitar la entrega del coche en la tienda más cercana al domicilio y ofrecen hasta 15 días o 1000km para su devolución.

¿Cómo saber si un coche de ocasión proviene de renting?

Hay varios trucos o factores para reconocer si un vehículo proviene de renting. El primero es que, si se trata de un vehículo matriculado antes de 2018, debió pasar la primera ITV a los dos años de su matriculación, en vez de a los cuatro años como el resto de vehículos. Sin embargo, si se matriculó a partir de mayo de 2018, su primera ITV habrá sido a los cuatro años, como cualquier otro coche.

La siguiente pista que delata que ha sido de renting es que en su ficha técnica aparezcan las siglas ASC (Alquiler sin conductor), donde aparecerá la fecha en la que ha pasado de ASC a turismo normal. Esta información suele encontrarse debajo de los sellos de la ITV al buscar en la ficha técnica del vehículo, por lo que es fácil de encontrar y es una forma rápida de localizar el origen del vehículo.

Otra clave es averiguar quién fue su anterior propietario, y si fue una empresa, se ha de buscar en Internet si se dedican al alquiler de coches sin conductor o renting. No obstante, en el permiso de circulación viene el uso al que ha sido destinado el coche anteriormente y el uso de destino actual. El código 1040, indica su uso como vehículo de alquiler – ASC, y antes de venderlo se pasa a uso de turismo particular, que es el código 1000.

¿Qué debes saber antes de comprar uno de estos vehículos?

Antes de decidir comprar un vehículo de renting es bueno conocer todas las ventajas que este tipo de coches puede aportar. Desde un mantenimiento garantizado hasta la revisión completa a la entrega, pasando por kilometraje ajustado y haber estado en manos de pocos conductores. Además de la variedad de modelos donde elegir y las facilidades para devolverlo si no satisface nuestras expectativas. A continuación, se examina cada una de dichas ventajas:

Mantenimiento garantizado. Los contratos de renting contienen unos requerimientos, gracias a los cuales, estos vehículos tienen que haber pasado todas las revisiones que señala la marca en concesionario oficial. También puede que se hayan hecho las revisiones en talleres concertados que establecen las compañías arrendadoras, pero siempre garantizando la profesionalidad y el buen estado de dichos vehículos.

Revisión a la entrega. Los vehículos de ocasión de renting son revisados exhaustivamente antes de su entrega. Además, dada su escasa antigüedad, se comercializan directamente a través de las propias compañías de renting, las cuales, están obligadas a dar una garantía de, como mínimo, un año por el vehículo. Esta obligación garantiza su revisión previa.

Kilometraje sin excesos. Los contratos estándar de renting suelen durar entre tres y cuatro años. Además, suele pactarse que no superen los 15.000 km anuales o 20.000 km, en el caso de diésel. Este pacto garantiza el hecho de que, cuando los vehículos de renting se ponen a la venta a particulares por finalización del contrato, su kilometraje no es excesivo.