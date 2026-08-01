Manuel Spinosa, el diseñador de alta joyería elegido para la Global Gift Gala 2026 junto a Eva Longoria y Greeicy

Hay eventos que trascienden el glamour y la exclusividad para convertirse en un símbolo de compromiso con quienes más lo necesitan. La Global Gift Gala 2026, celebrada en Marbella y presidida por Eva Longoria, volvió a demostrar que el lujo y la solidaridad pueden caminar de la mano, reuniendo a destacadas personalidades internacionales como María Bravo, Greeicy, Diego Boneta, Carlos Rivera, Vicky Martín Berrocal, Begoña Vargas y numerosas figuras del mundo de la cultura, la empresa y la filantropía.

La participación en una de las galas benéficas con mayor proyección internacional supone un reconocimiento al trabajo que el taller marbellí con maraca española desarrolla desde hace años, basado en la artesanía, el diseño personalizado y la excelencia en cada una de sus creaciones. Porque una gran joya no solo destaca por el brillo de sus diamantes, sino por la historia que es capaz de contar.

En un escenario donde cada detalle es observado por medios de comunicación de todo el mundo, Manuel Spinosa Jewellery tuvo el honor de ser elegido para presentar una exclusiva selección de joyas de alta gama. Un reconocimiento a la excelencia de una firma que, desde 1958, crea joyas únicas combinando artesanía, diseño personalizado y la más alta calidad.

Para un diseñador de alta joyería, participar en un evento de esta dimensión supone mucho más que mostrar una colección. Significa que un trabajo basado en la creatividad, la artesanía y la búsqueda de la perfección ha sido considerado a la altura de una de las galas benéficas más prestigiosas del panorama internacional.

La alta joyería artesanal, protagonista de un evento internacional

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la presentación de las creaciones de Manuel Spinosa a la artista internacional Greeicy Rendón, compartiendo la pasión por unas joyas concebidas para emocionar y acompañar momentos irrepetibles.

La alta joyería artesanal sigue marcando la diferencia en un mundo donde gran parte de la producción es industrial. Cada anillo de compromiso, cada pendiente y cada collar nacen de un proceso en el que el diseño, la gemología, la precisión y el trabajo manual se unen para crear piezas únicas, pensadas para convertirse en un legado familiar.

Greeicy probándose las joyas de Manuel Spinosa. | Manuel Spinosa Jewellery

Marbella como referente internacional del lujo

Eventos como la Global Gift Gala consolidan a Marbella como uno de los grandes destinos internacionales del lujo. Cada año, miles de visitantes llegan a la ciudad buscando anillos de compromiso, diamantes certificados, joyas exclusivas y la experiencia de trabajar con un diseñador de alta joyería capaz de crear piezas totalmente personalizadas.

Pero si algo hace verdaderamente especial a esta gala es su propósito, porque detrás de la elegancia, la moda y la alfombra roja existe una misión mucho más importante: recaudar fondos y dar visibilidad a proyectos que apoyan a niños, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Desde Manuel Spinosa Jewellery tienen claro que el éxito tiene un valor mucho mayor cuando puede compartirse. Por ello, la firma mantiene su compromiso con iniciativas solidarias que generan un impacto positivo y ofrecen oportunidades a quienes más lo necesitan.

Longoria y Greeicy durante la Gala. | Manuel Spinosa Jewellery

Ser elegido para participar en la Global Gift Gala 2026 representa un motivo de orgullo, pero también una responsabilidad: seguir creando joyas únicas que celebren los momentos más importantes de la vida sin olvidar que el verdadero lujo también consiste en ayudar, inspirar y aportar valor a la comunidad. Porque las joyas pueden iluminar una alfombra roja, pero la solidaridad es la que realmente consigue iluminar vidas.

Como resume el propio Manuel Spinosa, "las joyas más valiosas no son necesariamente las más grandes, sino aquellas que consiguen emocionar para siempre". Una filosofía que define su trayectoria como diseñador de alta joyería.

Manuel Spinosa

Diseñador de Alta Joyería | Gemólogo acreditado por GIA (Gemological Institute of America)

Manuel Spinosa Jewellery

Avda. Miguel Cano, 7

29602 Marbella (Málaga) · España

📞 +34 649 891 997

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