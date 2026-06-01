La joyería de lujo que evoluciona en Marbella: diseño único, fabricación propia y atención personalizada

Cada vez más parejas apuestan por autenticidad, transparencia y una experiencia mucho más personal a la hora de elegir una joya tan importante como lo es un anillo de compromiso.

En Marbella, ciudad referente en lujo y exclusividad, esta nueva tendencia está impulsando el crecimiento de la joyería artesanal y personalizada, donde cada pieza se diseña pensando exclusivamente en la historia de cada cliente. Lo hace gracias a un modelo que apuesta por la cercanía, el diseño a medida y el control absoluto de cada detalle del proceso creativo.

Uno de los ejemplos más representativos de esta nueva filosofía esManuel Spinosa Jewellery, una boutique-atelier ubicada en Marbella que integra diseño, fabricación y atención personalizada en un mismo espacio al contar con taller y fábrica propia dentro de la boutique.

Diseño, fabricación y taller propio en un mismo espacio

Esto permite supervisar directamente cada fase del proceso: desde la selección del diamante hasta el diseño, la fabricación, el engastado y los acabados finales.

Especializados en anillos de compromiso personalizados y alta joyería artesanal, el objetivo es crear piezas completamente exclusivas y adaptadas a cada cliente, cuidando tanto la estética como la calidad final de la joya.

Porque lo cierto es que disponer del taller dentro de la boutique ofrece una ventaja especialmente valorada por muchos clientes al garantizar rapidez, seguridad y servicio postventa inmediato. Además, cualquier cambio de medida, ajuste, mantenimiento o reparaciones pueden realizarse directamente en el atelier, sin necesidad de enviar las piezas a terceros.

Este aspecto resulta especialmente importante en zonas internacionales como Marbella, Estepona o Fuengirola, donde muchos clientes visitan la Costa del Sol durante pocos días o viajan desde otros países para elegir sus alianzas o anillos de compromiso.

Montaje Manuel Spinosa Jewellery | Manuel Spinosa Jewellery

El auge del 'slow luxury' en joyería

La firma también apuesta por un concepto cada vez más demandado dentro del sector del lujo: el llamado 'slow luxury'. Frente a la producción masiva y la joyería estandarizada, cada vez más personas buscan piezas creadas artesanalmente, con mimo, atención absoluta a cada detalle y una relación directa con quien diseña y fabrica la joya.

Y esto es posible en Manuel Spinosa Jewellery gracias a que trabaja personalmente con cada pareja, asesorando en la selección de diamantes naturales o de laboratorio, el diseño de la pieza y todo el proceso de fabricación dentro de su boutique-fábrica en Marbella.

Mantenimiento gratuito para toda la vida de la joya

Además, el mantenimiento anual de la joya estáincluido de forma gratuita. Esto permite revisar el estado del engastado, la seguridad de los diamantes, el pulido, la limpieza y la conservación general de cada pieza con el paso de los años.

Porque para muchas parejas, el verdadero lujo ya no consiste únicamente en comprar una joya, sino en saber quién la crea, cómo se fabrica y tener la tranquilidad de que estará cuidada durante toda la vida.

Para más información o concertar una cita, puedes acceder aquí.

Datos de contacto:

Manuel Spinosa

Diseñador de joyas y gemólogo acreditado por el GIA

Especialista en diamantes y anillos de compromiso en España.

Avd. Miguel Cano,7 29602 Marbella-malaga | www.manuelspinosa.com

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