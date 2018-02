Preguntas de Amón: "¿Cómo es posible que Puigdemont discuta la presencia del Rey en Barcelona cuando el huyó de la ciudad como un cobarde?"

1.- ¿Cómo es posible que Puigdemont discuta la presencia del Rey en Barcelona cuando el huyó de la ciudad como un cobarde?

2.- ¿Lá cacerolada que se dispensó a Felipe VI, voluntariamente obligatoria, alcanza a ensordecer el retroceso del independentismo? La encuesta del CIS catalán certifica que ha pasado del 48% al 40%. O sea, desde que se aplicó el 155.

3.- ¿Ha conseguido Ciudadanos la proeza de estar con el PP y contra el PP al mismo tiempo?

4.- ¿Y no os parece que la pelea del centro derecha español más el retroceso de Podemos habilitan la carrera de Pedro Sánchez a la Moncloa? No diréis que no he avisado.

5.- ¿Sabéis que mito de nuestra infancia acaba de cumplir 45 años?

No incurráis en el error de enseñársela a vuestros hijos. Y me dirijo a la audiencia. Conservad el buen recuerdo.

6- Corea del Norte se dice dispuesta a emprender negociaciones con EEUU. ¿Os imagináis el cruce de ocurrencias entre Donald Trump y Kim Jong Un?

7.- ¿Cuántos segundos habéis dedicado a los JJOO de clausurados ayer?

No sé qué vamos a hacer ahora con nuestras vidas. Qué vacío.