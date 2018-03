María José López Santana: "Me parece una ofensa que me digan que opto a ir la huelga porque hay un hombre que la ha ideado"

LA BRÚJULA

Maria José López Santana, Senadora de Nueva Canarias, ha sido noticia por sus intervención criticando la postura de algunos miembros del PP de realizar una huelga a la japonesa el 8M. “Confío en que los comentarios serán menores o ninguno”. Sobre la repuesta de Rajoy, en la que se ha mostrado contrario a realizar la huelga a la japonesa, "estoy satisfecha porque no me gustaba la postura que estaban teniendo". En su caso, no puede hacer huelga por su cargo, pero "Apoyaré la huelga y donaré el sueldo de ese día".