El Gabinete: ¿Son correctas las declaraciones de Catalá sobre el juez de La Manada?

Hoy en El Gabinete hablamos de la declaraciones de Rafael Catalá sobre el juez que emitió el voto particular en la sentencia de La Manada . ¿Es correcto que un ministro de Justicia dé su opinión de esta manera sobre un magistrado?.

Elisa Beni opina que "Catalá ha mandado una cabeza de caballo a un magistrado porque no le gusta su voto" y que tiene a toda la carrera judicial preguntando "qué información tiene el ministro y por qué". Por su parte, Noelia Adánez considera que "no le corresponde a un ministro emitir esa opinión porque está reprobado". Afirma además, que no es "el ministro adecuado para acometer la obligada reforma de la Justicia". Xavier Sardà se acuerda de "la gran cantidad de jueces que hacen su trabajo y los problemas a los que se enfrentan, ven ahora a Catalá y han salido todos a defenderse".