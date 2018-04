El Gabinete: Políticos profesionales o profesionales para la política

Fernando Iwasaki cree que "el déficit nuestro es creer que personas que hayan demostrado su valía en sus cargos no puedan llevar su experiencia al ejercicio público. No veo con malos ojos la invitación de profesionales a la política". Noelia Adánez está de acuerdo con Iwsaki: "me gusta mucho la opción de Fernando de políticos que demuestran su valía y compromiso en su ámbito. Ese es el político ideal en sociedades como la nuestra". Juan Manuel de Prada en cambio, opina que "no hay que lanzar campanas al vuelo con la tendencia de recurrir a profesionales, también porque corremos el riesgo de convertir el gobierno en tecnocracia, la antesala de algo con un nombre mucho peor".