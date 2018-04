El Gabinete: Consecuencias de la sentencia de 'La Manada'

En Julia en la Onda hicimos una primera lectura a la [[LINK:EXTERNO|||http://www.ondacero.es/noticias/espana/sentencia-manada-condenados-anos-prision-abuso-sexual-cinco-acusados-violacion-grupal-sanfermines_201804265ae1b7a10cf2f3a9386fc5ab.html|||sentencia de ‘La Manada’]], de la cual 237 folios son del voto particular del magistrado Ricardo González que pedía la absolución de los cinco condenados. Esta sentencia no es firme, y todas las partes han expresado sus deseos de recurrir. En El Gabinete profundizamos más en la noticia y hablamos sobre las consecuencias que puede tener la sentencia.

Elisa Beni opina que "el un voto particular es de un señor bastante desaforado. Más que un voto es su propia sentencia". Además, añade que "el problema es que los delitos afectan a la libertad sexual están redactados por mentes masculinas". Juan Manuel de Prada "para concebir esta aberración tienes que tener la imaginación infectada por la pornografía este es el problema de fondo". Anna Grau discrepa con Juan Manuel de Prada: "conozco a mujeres que han tenidos sexo con muchos hombres y que están contentas de ello". También añade que "lo bueno es que la no demostración de resistencia no ha significado la impunidad de los agresores".