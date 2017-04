El joven que buscaba a la 'chica del tranvía' responde a las críticas

Afirma que ha recibido mensajes de todo tipo: "Me han llamado para animarme, para insultarme e incluso para amenazarme", declara. "Me han llamado incluso novios de chicas que se parecen a la descripción que di, amenazándome al pensar que podía ser su novia", explica Sergio.

El viernes salió a la luz una carta titulada 'Yo soy la chica del tranvía' en la que una joven que decía ser la chica que Sergio buscaba describía cómo fue el encuentro con él. "¿Estás loco? Te ignoré. Te rechacé. ¿Qué esperabas?", le preguntaba al final de la misiva.

Sin embargo, Sergio afirma que su mensaje se ha malinterpretado y además se ha magnificado: "No soy ningún acosador. En ningún momento he seguido a la chica ni la he acosado. Yo puse el mensaje y, si ella quería, bien y, sino, pues nada". "Mi intención no era irme a vivir con ella ni casarme con ella, sólo conocerla", añade.