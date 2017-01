Un youtuber indigna a las redes sociales tras darle galletas rellenas de pasta de dientes a un vagabundo

Un joven de 19 años y de origen chino ha causado indignación entre los internautas. Reset, un youtuber asentado en España y que cuenta con más de un millón de suscriptores suele colgar vídeos en los que da tartazos en la cara a sus amigos o lleva a cabo retos con comida picante.

Sin embargo, el vídeo de la polémica tiene un objetivo diferente. Titulado 'Reto ayudar vagabundo', nació de un comentario que recibió en Twitter de un usuario que le retó a comprar galletas oreo, quitarles la crema y rellenarla en su lugar con pasta de dientes, para luego dársela a alguien en la calle. Reset decidió hacerle caso y contestó: "Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo", respondió el youtuber.

En ese momento, se grabó preparando su 'hazaña'. Retiró la crema de las galletas y en su lugar puso pasta de dientes. Una vez hecho este paso, las volvió a guardar en su envoltorio y se fue a la calle a buscar a su víctima.

Allí encuentra a una persona que pide dinero al lado de un establecimiento de comida y le pregunta que cuánto es el máximo de dinero que le han dado durante el día. Al contestar que no lo sabe, le da un billete de 20 euros y le ofrece las galletas. El hombre se muestra muy agradecido por la ofrenda.

"Quizás me he pasado un poco. Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes"

Después de su encuentro con el vagabundo, el youtuber señala que se siente muy bien después de haber ayudado a una persona y añade "Obviamente la parte del Oreo con la pasta dental, a lo mejor me he pasado un poco. Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes, que yo creo que no se limpiará en un par de días o desde que se volvió pobre. Yo le ayudo con la pasta de tal".

Tras ser objeto de duras críticas y represalias por parte de los internautas, Reset ha publicado otro vídeo en el que reafirma su bondad. Al comienzo de su segundo vídeo escribe que "recibí varios comentarios de que me pasé un poco con el vagabundo. Fui a verle, me lo encontré en el mismo sitio y le pregunté sobre las oreos".

Reset vuelve al lugar donde estaba el vagabundo y le preguntó si se había comido las galletas que le dio el día anterior, a lo que el hombre contesta que sí.

Al preguntarle si no notó nada raro en el sabor de las galletas y contarle que es trató de una "pequeña broma", el hombre sólo contesta que sí, por lo que parece que no entiende correctamente las palabras del youtuber, que tras la grabación pone otro texto en el que dice que "la gente exagera por bromas, ya sea retos o bromas en la calle a un vagabundo" y cree que "si se lo hago a una persona normal no dirán nada, pero como es un vagabundo pues se quejan".

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a los usuarios de redes sociales, que han compartido el vídeo mencionando a las cuentas de la Guardia Civil y la Policía Nacional para denunciar los hechos.