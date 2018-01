Un centro comercial de Madrid modificará sus normas de acceso con mascotas después de echar a un niño con discapacidad que iba con su perro

"Mi hijo David tiene discapacidad física e intelectual, va en silla de ruedas y siempre le acompaña Killer, un perrito de 4 kilos que le estimula, le tranquiliza y le ayuda con su desarrollo. Aunque estoy seguro de que nadie va a sentirse molesto por ver a Killer con nuestro hijo, siempre que entramos en el centro comercial le subimos a la silla y le ponemos encima del niño. Nunca me habían puesto pegas... hasta hoy". Así comenzaba la campaña lanzada en la plataforma change.org por Óscar Dorado que logró que en solo dos días la responsable de marketing de la gran superficie en cuestión se disculpase por el "mal entendido" y se comprometiese a modificar la norma que impedía el acceso a las mascotas que acompañan a personas con discapacidad.

Al parecer, hace unos días, cuando se disponía a visitar el centro comercial con su hijo, se acercó a él un vigilante de seguridad y le dijo que no podían "estar allí con el perro". "Le respondimos que siempre entramos con él sin ningún problema y que, además, el perro no iba suelto sino subido sobre la silla de ruedas de mi hijo", continúa, a lo que añade que su explicación "no sirvió al vigilante", y que les invitó "muy amablemente" a abandonar el Centro Comercial por "órdenes de dirección".

"Lo que ha ocurrido hoy nos ha enfadado mucho y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que no vuelva a pasar. Para David es muy importante la compañía de Killer, y nos consta que hay cientos de casos como el suyo", critica el padre, quien se muestra "seguro" de que los responsables del centro comercial reconsiderarán "una decisión tan poco solidaria como la que han tomado".

"Estamos seguros de que van a rectificar por el bien no solo de David, sino también por el bien de todas las personas con discapacidad que van acompañadas por un perro que les ayuda en su día a día", concluye la petición. Tras esta petición el padre, también en la misma plataforma, informó de la rectificación por parte del centro comercial.