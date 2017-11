'La Manada' se declara inocente en su turno de última palabra y confía en que "se haga justicia"

Una vez finalizada la exposición de los informes de conclusiones por parte de las defensas y antes de que el juicio quedara visto para sentencia, los acusados han decidido hacer uso, muy brevemente, de la última palabra.

Todos ellos se han pronunciado en términos muy similares, de la siguiente manera: "Me declaro y inocente y confío en la justicia"; "me declaro totalmente inocente, confío totalmente en la justicia y espero que esto termine cuanto antes"; "me declaro inocente, confío plenamente en la justicia", y "me declaro inocente, confío en la sala y espero que se haga justicia", han señalado cuatro de los acusados.

Finalmente, el acusado que reconoció la sustracción del móvil de la joven denunciante ha señalado: "Me arrepiento del hurto del móvil, pido perdón, y de los demás delitos soy inocente y confío en la sala".