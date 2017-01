El tío de Nadia: "No son fotografías pornográficas, se hacían para ver la evolución de la enfermedad de la piel de Nadia"

El hermano de Marga Garau, tío de Nadia, niega tajantemente que las imágenes que han encontrado los Mossos en un pen drive del padre de la niña sean de carácter pornográfico.

Asegura que las imágenes se hicieron para ver la evolución de la enfermedad de la piel que sufría la pequeña. Según su relato la enfermedad afectaba a los genitales de Nadia, así como a las nalgas y los costados por lo que sus padres tomaban fotografías de esas zonas.

"Yo mismo he visto esas fotos. Me las enseñaba mi hermana y no tienen nada que ver con la pornografía", asegura.