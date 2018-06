ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Carmen Montón, sobre la gestación subrogada: "Un niño no se compra ni se vende"

La ministra de Sanidad ha dicho en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 que suscribe "palabra por palabra" las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, en las que decía que "el deseo de ser padres no es un derecho" y añade que "un niño no se compra ni se vende. No se puede hacer un contrato y no se puede legislar para eso. Defiendo los derechos de la infancia de una manera férrea tanto más que los de las mujeres".