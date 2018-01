Torrent dice que la declaración de independencia de Cataluña era "clara"

El mismo 27 de octubre en que el Parlament aprobó la DUI, el Senado español respaldó la aplicación del artículo 155 de laConstitución invocado por el Gobierno, que procedió a la destitución del Ejecutivo catalán y a la convocatoria de elecciones autonómicas. Además, el 8 de noviembre el Tribunal Constitucional anuló la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán, que ya había suspendido previamente el 31 de octubre.

Torren, en su entrevista con "Le Monde", defiende que Cataluña "necesita un gobierno efectivo que pueda trabajar desde el primer minuto" ya que lo contrario sólo equivaldría a "prolongar el (artículo) 155", pero declina pronunciarse sobre si ve más importante que el expresidente Carles Puigdemont sea investido o preservar la autonomía del Parlament.

Asimismo, apela al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a entablar un diálogo con él "no sólo sobre la investidura del presidente Puigdemont, sino también sobre la manera de respetar el mandato democrático de las urnas". Por otro lado, considera que el informe de los letrados del Parlament de que una investidura a distancia o delegada de Puigdemont no se ajustaría a derecho "es una opinión muy importante, pero no es más que una opinión", por lo que "la decisión final corresponde a la Mesa del Parlament".

Reitera que el expresidente huido en Bélgica es "el único candidato con posibilidades de ser elegido por una mayoría de diputados de la Cámara" y asegura que "desde un punto de vista democrático y normativo" él no puede hacer otra cosa más que presentar su candidatura. "La cohesión de la sociedad catalana siempre ha sido muy fuerte (...) Ha habido intentos de hacer creer que la sociedad estaba fracturada. Quiero demostrar que la realidad es diferente", opina.