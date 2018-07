Sánchez propone prohibir por ley las amnistías fiscales

Sánchez, que ha presentado en el Congreso de los Diputados su programa de gobierno, ha incidido en que el Tribunal Constitucional ya declaró nula la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en una sentencia "durísima" que señaló, además, su irretroactividad.

Por eso, ha lamentado, no es posible revisar los casos que se acogieron y, por tanto, dar a conocer los nombres de quienes se acogieron a esta medida "ilegal e injusta". "No podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar nuevas amnistías", ha resaltado el jefe de Ejecutivo, cuyo anteproyecto de ley de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, además de prohibirlas, actualizará la lista de paraísos fiscales.

Sánchez ha recordado que fue el PSOE el que presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la amnistía del Gobierno del PP, que "para justificarla" dijo que pretendía recaudar 2.500 millones de euros "y ni siquiera llegó a la mitad".