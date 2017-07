Sáenz de Santamaría: "Al Estado le bastan 24 horas para paralizar la Ley de Referéndum"

En declaraciones a EFE, tras la presentación hoy en Cataluña de esa Ley de Referéndum, Sáenz de Santamaría ha subrayado que "la Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas puede declarar la independencia, pero una cosa está clara, que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización".

La mencionada ley ampara la posibilidad de declarar la independencia sin fijar un mínimo de participación. Por ello, la vicepresidenta ha garantizado que el referéndum independentista "no se va a celebrar, ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada".

Sáenz de Santamaría ha instado a la Generalitat a dejar de "sembrar división" entre los catalanes y que lo único que consiguen, cree la diputada popular, es sembrarla en el propio Gobierno de Carles Puigdemont y de los partidos que lo sustentan.

Cree la vicepresidenta que la estrategia de los secesionistas es muy repetitiva y consiste en hacer un anuncio cada día en un escenario distinto "de un referéndum que no se atreven a firmar y, además, no saben cómo van a organizar".

"Hacer un borrador de una ley es algo relativamente fácil. Bastan cuatro folios. Y es mucho más sencillo si no se tienen reparos a la hora de saltarse la Constitución, manipular el derecho internacional o inventarse una jurisprudencia que no existe", ha añadido. Pero ha recalcado que organizar un referéndum es algo totalmente distinto y ha considerado que hablar de garantías cuando se están saltando la democracia en Cataluña es "una provocación".

A su juicio, la convocatoria de actos como este, solo pretenden movilizar electoralmente a los afines, y que la Generalitat se está dedicando a "entretener al personal" y no quiere asumir responsabilidades. "Y van a estar un mes vendiendo y tratando de convencer a los propios de lo que saben que no van a hacer porque no tienen ni las garantías, ni la ley, ni la Constitución de su parte", ha dicho.

Soraya Sáenz de Santamaría ha añadido que los únicos actos preparatorios en serio que ha hecho la Generalitat han sido amenazar a los medios de comunicación, presionar a los funcionarios, "tratar de endosar su responsabilidad a los alcaldes, neutralizar a la oposición y cesar a los disidentes".

"Esa es la manera que tienen en la Generalitat de entender la democracia", ha explicado la vicepresidenta, que ha recordado que los independentistas repetían hoy que iban a votar con garantías y como siempre. Para ella, eso ha ocurrido cuando los catalanes han votado dentro de la Constitución y cuando se ha respetado la neutralidad institucional. Ha recalcado que "a los independentistas sólo les vale su discurso propio, su propia estrategia, y están ninguneando al conjunto de Cataluña".

Sáenz de Santamaría ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y al conjunto de los españoles porque la ley "es lo que deciden los españoles que sea ley, y no lo que redactan unos cuantos señores con delirios independentistas en una tarde tratando de demostrar que van a lograr lo que no pueden conseguir".

"Porque en democracia sólo se consiguen las cosas respetando la voluntad del conjunto de los españoles", ha sentenciado la vicepresidenta.