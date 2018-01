Rubalcaba dice que Puigdemont no será president y Díaz le insta a hacer un "viaje a la realidad y a la legalidad"

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado este lunes que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no será investido president y ha señalado que muchos independentistas "ya lo saben" pero "quieren que sea el Estado" el que se lo impida. Por su parte, Susana Díaz ha apelado al expresidente catalán Carles Puigdemont para que haga un "viaje a la realidad y a la legalidad y deje de enfrentar a los ciudadanos y poner en peligro la imagen de Cataluña y de España en la Unión Europea y en el mundo".

"Hay mucha gente del independentismo que sabe que Puigdemont no puede ser president de la Generalitat pero no quieren ser ellos quienes digan no, quieren que sea el Estado, y el Estado tendrá que decirlo", ha apuntado en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press.

"No vamos a dar la razón a aquellos como Puigdemont, que califica a Europa como un club decadente, aunque no sabemos si está en Bruselas o ahora en Copenhague", ha dicho Díaz, quien ha celebrado sin embargo que en el 2017 se logró "poner freno" en Europa a los nacionalismos, populismos y partidos euroescépticos, "diría incluso más, antieuropeos, que optaban hasta a gobernar".