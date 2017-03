Rajoy ve a Sánchez "capaz" de hacer una coalición a ocho con los independentistas

Mariano Rajoy ha insistido en que España necesita un Gobierno que ofrezca "estabilidad y certidumbre, dentro y fuera de nuestro país". Seguirá intentando un Gobierno con el máximo consenso posible y reconoce que sigue habiendo contactos discretos, pero lamenta que el PSOE y Pedro Sánchez hagan oídos sordos a su propuesta.

"Hasta ahora no he podido hacer la propuesta porque no ha querido escucharla, pero es evidente que la haré cuando llegue al debate de investidura. De lo que se trata es de ir teniendo conversaciones discretas para ver cuál es la disponibilidad de cada uno, aunque la disponibilidad del señor Sánchez ya la conozco porque ha dicho que en ningún caso va a favorecer un Gobierno del PP", ha afirmado Rajoy.

Ha reconocido además que sólo caben tres escenarios: las propuestas de un Gobierno estable con PSOE y Ciudadanos, la unión de cuatro o cinco partidos, incluidos los independentistas con el PSOE, o la repetición de elecciones.