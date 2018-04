Puigdemont acusa a Llarena de "dar la democracia" y "no respetar la ONU"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de "no respetar" las Naciones Unidas y de causar " un daño inmenso a la democracia".

Desde Alemania y a través de Twitter, Puigdemont ha comentado asíla decisión de Llarena de no permitir a Sànchez salir de prisión o someterse a su investidura a través de videoconferencia, lo que ha llevado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a suspender el

plano previsto inicialmente para mañana.

"No respetan el resultado de les elecciones, no respetan la mayoría parlamentaria, no respetan las Naciones Unidas", ha señalado Puigdemont.

Asimismo, ha subrayado que "el daño a la democracia es inmenso" y ha advertido de que no permitirán que "sigan pisando derechos ni doblegando la democracia".