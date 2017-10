Podemos cree que Puigdemont ha dejado claro que no ha habido DUI y acusa a PP y PSOE de tener decidido ya el 155

"El PP y el PSOE tienen decidido aplicar el 155 . No parece que la realidad de los hechos vaya a cambiar esa decisión. Parece una decisión tomada a priori que no depende de lo que uno diga o de lo que pase", ha dicho Pablo Echenique .

Pablo Echenique ha asegurado que Carles Puigdemont ha vuelto a "dejar claro" en su carta a Mariano Rajoy que no ha declarado la independencia de forma unilateral, y ha acusado al PP y al PSOE de tener ya pactado "de antemano" la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"El PP y el PSOE tiene decidido aplicar el 155. No parece que la realidad de los hechos vaya a cambiar esa decisión. Parece una decisión tomada a priori que no depende de lo que uno diga o de lo que pase", ha asegurado Echenique en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, para informar de los asuntos tratados en la reunión de este órgano.

Según el dirigente 'morado', "resulta absolutamente evidente que no ha habido declaración unilateral de independencia" y eso lo sabe, a su juicio, "todo el mundo, incluyendo el señor Rajoy". "En la carta de hoy lo vuelve a dejar claro, pero no hacía falta. Por lo tanto, Rajoy lo conoce, porque diría muy poco de su capacidad como presidente que no supiera reconocer realidades políticas como que no hubo declaración unilateral de independencia", ha apostillado.

En este sentido, Echenique ha lamentado que el Gobierno, apoyado por el PSOE y Ciudadanos, siga adelante con su estrategia de aplicar el 155 y suspender el autogobierno de Cataluña, una decisión que supone "una involución democrática" y "un error histórico".

"Lamentamos profundamente que PP y PSOE estén a punto de tomar una decisión tan negativa para España, que contribuye a abrir esa brecha que el PP lleva abriendo una década. Es el motivo principal por el cual se puede romper España", ha avisado, para insistir que "no depende de nada" esa estrategia, porque "lo tenían decidido de antemano" y "quieren seguir con esa hoja de ruta".

Preguntados sobre si esa estrategia conjunta de PP y PSOE puede poner en riesgo la colaboración parlamentaria con los socialistas en el Congreso, Noelia Vera ha asegurado que desde su formación van a seguir trabajando para sacar adelante medidas, aunque consideren que en este momento el PSOE esté mas cerca del PP y que de los militantes que dieron la victoria a Pedro Sánchez en las primarias.

En este sentido, la dirigente de Podemos ha reconocido que están "decepcionados y preocupados" por la postura del PSOE. "No reconocemos donde está el Pedro Sánchez de las primarias que resurgió de sus propias cenizas después de que le hubieran intentado matar políticamente", ha lamentado Vera.

"En las primarias del PSOE los militantes le pidieron que se aliara con las políticas del cambio y no con el PP, pero estamos viendo al PSOE del 135, de la abstención a Rajoy, y al PSOE que está en planes de consolidar una especie de restauración y triple alianza, pensando en su propios beneficios electorales o haciendo de marioneta de Susana Díaz o de los intereses del Ibex 35", ha criticado la también secretaria de Participación.

Así, aunque Vera ha asegurado que siguen haciendo su llamamiento al PSOE para que se aleje del PP y acepte trabajar para echar a Rajoy, también ha reconocido que se les está empezando a "atrofiar un poquito" la "mano tendida". "No nos hemos querido meter en sus tiempos internos, pero el PSOE está frenando ciertos cambios que nos parece que son esenciales", ha denunciado.

Por otra parte, ante la posibilidad de que la aplicación del 155 sirva para convocar nuevas elecciones en Cataluña, Echenique ha explicado que a Podemos no le parece ni bien ni mal que se adelanten los comicios porque no les tienen "miedo", pero han avisado de que "no van a resolver nada".

"Tiene más que ver con las aspiraciones electorales de algunos partidos que con solucionar el conflicto", ha asegurado, en referencia a Ciudadanos y su petición desde hace meses de una adelanto electoral. "Si piden elecciones, dudamos de sus intenciones", ha reafirmado.

Así, Echenique ha señalado que aunque hubiera elecciones, un nuevo parlamento, y mejores interlocutores que Rajoy y Puigdemont, "seguiría habiendo un conflicto político en Cataluña". "Sería más fácil dialogar entre Cataluña y España si los interlocutores en el Estado y la Generalitat fueran diferentes, pero en estos momentos son los que son, y hay que lidiar con eso", ha afirmado, para añadir que, por ello, su propuesta pase por que se sienten a dialogar y negocien un mediador.

De hecho, Echenique ha asegurado que no tienen miedo a elecciones ni tampoco "están pensando en perspectivas electorales", aunque las últimas encuestas estén indicando una bajada en intención de voto. "No queremos actuar como otros partidos, que parece que sí están trabajando en clave electoral, como Ciudadanos", ha afirmado.

"Si es verdad que estamos bajando un poco en intención de voto, ya habrá tiempo de recuperarlo. Lo le tenemos miedo a esos números", ha enfatizado el secretario de Organización del partido morado.