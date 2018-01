Pedro Sánchez, sobre Susana Díaz: "Me gusta escucharla, suele atinar en sus reflexiones"

Sánchez ha hecho estas manifestaciones durante el coloquio posterior a la conferencia que ha ofrecido este martes en Sevilla, en el que se ha referido al encuentro previo que ambos han mantenido y que ha durado unos veinte minutos.

Ha insistido en que las "discrepancias" están "superadas" y ahora "reman" todos "en la misma dirección", tras lo que ha avanzado que los miembros de su ejecutiva y él mismo van a "estar mucho" en Andalucía porque es una federación muy importante para el "interés político y electoral".

Después de que el moderador le recordara la frase "Yo a la Moncloa, tú a San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta)" que pronunció en un mitin durante la campaña electoral, el dirigente socialista ha explicado que lo que quiso decir es que si en Sevilla y en Madrid hay un gobierno socialista será "bueno" para Andalucía y para España.

"Andalucía y su presidenta cuenta con todo el apoyo del secretario general; sin duda alguna, vamos a ayudar a Andalucía y a todas las federaciones en las propuestas que sean acertadas", ha remachado.

Sobre si vive como un problema las "baronías", ha dicho que cuantos más gobiernos tenga el PSOE "mejor", aunque "lógicamente, en un Estado hay distintos intereses y lo que tiene que hacer un líder es conciliar todos esos intereses" porque su partido no es el de la "protesta", sino el de la "propuesta".

Interpelado sobre si se sentiría cómodo presidiendo un gobierno apoyado por Ciudadanos, como ocurre en Andalucía, ha dicho que su aspiración es ganar al PP, ser la primera fuerza, gobernar en solitario y "siempre, mirar a la izquierda".

"No conozco el día a día de la política andaluza, me asomo a ella, pero es evidente que Unidos Podemos no quiso que Susana Díaz fuera la presidenta y es evidente que no había una mayoría alternativa, y la política que está haciendo Susana es lo que estamos reivindicando para la política española", ha remachado.

Considera Sánchez que tan importante es la estabilidad como la "transformación y el progreso social", algo que ha definido como la "gran virtud" del Gobierno de Andalucía, pues en España hay estabilidad, pero "¿para qué?", se ha preguntado.

Se ha mostrado convencido de que el PSOE se está convirtiendo en la "alternativa de izquierda" a la actual "derecha bicéfala" y así será entendido por los ciudadanos cuando haya elecciones.

Sobre si sigue pensando que Podemos debe ser el "socio preferente" en un hipotético gobierno, ha indicado: "En el ámbito de las políticas sociales, sí", pero no en el de las políticas económicas.

En el coloquio ha respondido también a una pregunta sobre si habla con Felipe González: "Atiendo siempre todas las reflexiones de mis mayores, como no puede ser de otra manera, incluso cuando no coincido en la opinión".

No obstante, ha querido dejar claro que la estrategia del partido "corresponde a la ejecutiva" y hablará con González o con alguno de los exsecretarios generales del partido "cuando tenga algo que consultar".