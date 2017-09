El Parlamento Vasco muestra su apoyo al referéndum catalán del domingo

Este posicionamiento se recoge en una moción defendida por EH Bildu y que ha contado con el único apoyo del PNV, ya que Elkarrekin Podemos se ha abstenido, y PP y PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, han votado en contra. En el texto aprobado se sostiene que la voluntad de la ciudadanía "libremente expresada" constituye el "instrumento más eficaz" para la "construcción del futuro de cualquier país o colectivo".

Además, se emplaza a los ciudadanos y a las instituciones de Euskadi a mantener una actitud "proactiva" y de "respeto" hacia el referéndum. La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha opinado que el Parlamento Vasco "no puede permanecer en silencio ni un día más" ante la actitud del Gobierno central, al que ha acusado de haber suspendido "de facto" la libertad de expresión, los tratados internacionales sobre derechos internacionales y la propia Constitución. "El Gobierno de España ha dado un golpe de Estado" con las medidas puestas en marcha contra un referéndum que "no es ilegal ni inconstitucional", ha asegurado la parlamentaria, quien ha agradecido al PNV su apoyo a la iniciativa.

Joseba Egibar (PNV) ha preguntado "¿dónde está el peligro de que los catalanes vayan a votar con una sonrisa y una papeleta en la mano?" y ha denunciado que ante la consulta del domingo la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy haya sido actuar "manu militari", mediante "la prohibición, el maltrato y la humillación" lo que, a su juicio, va a "multiplicar" la participación ciudadana el domingo. Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de actuar con "absoluta irresponsabilidad" por "arrastrar" al Estado a una "crisis de grandes dimensiones con tal de seguir en el poder", pero ha considerado que el texto aprobado es un "brindis al sol" que pretende que los grupos se posicionen "con unos o con otros".

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, ha rechazado la iniciativa de EH Bildu porque "excluye" a una parte de la sociedad catalana y avala un referéndum que "podrá ser legítimo, pero no legal". Por último, el popular Borja Sémper ha dicho que lo que ocurre en Cataluña es un "verdadero disparate" porque con el referéndum "se conculcan los derechos civiles y políticos" de los catalanes que no son independentistas y ha pedido al PNV que "no permita que Euskadi se contagie" del independentismo catalán, al tiempo que ha lamentado que se sume a la manifestación en apoyo a la consulta catalana que se celebrará el sábado en Bilbao.