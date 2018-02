Joan Tardá: "Habrá Govern, no vamos a darle el gustazo a los que no ganaron las elecciones"

Portavoz de ERC

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha asegurado este miércoles que no hay que tener "ninguna duda de que habrá acuerdo entre las fuerzas independentistas" y se acabará formando gobierno en Cataluña. "Habrá gobierno. No vamos a darle el gustazo a aquellos que no ganaron las elecciones", ha dicho.