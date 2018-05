Fuentes de Podemos reconocen que Iglesias y Montero "deberían dimitir" si la participación en la consulta sobre el chalé es baja

En los pasillos del Congreso, Pablo Iglesias se ha referido a la consulta que está en marcha para que las bases de Podemos valoren si Irene Montero y él tienen que dimitir tras la compra de su chalé.

El líder de la formación también se ha referido a la carta abierta difundida por el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', en la que afirma que sus electores les perdonarían muchas cosas, pero no "cambiar de bando".

Iglesias ha contestado a 'Kichi' que él siempre le ha defendido, incluso cuando el alcalde de Cádiz ha tomado decisiones que el propio Iglesias no ha comprendido.

"Yo le he apoyado siempre. Cuando se le cuestionó por conceder una medalla a una virgen, salí a defenderle. Aunque no le entendía bien, comprendía que era alcalde de Cádiz y que estaba haciendo lo que él consideraba lo mejor para su pueblo y que a lo mejor a mí se me escapaban ciertos elementos", ha dicho Iglesias.

El líder de Podemos también se ha referido a una entrevista que 'Kichi' dio a Jordi Évole, "cuando le vi sudar y tragar saliva en una entrevista en la que se le ponían lo que dijo de las fragatas antes y después de ser alcalde, también le defendí porque entiendo que un alcalde tiene que mirar por los puestos de trabajo de su gente y de su tierra".

Iglesias espera que la participación en la consulta a las bases, de la que depende su futuro y el de Montero, sea alta, aunque fuentes cercanas reconocen que si la participación fuera muy baja, "tendrían que dimitir".