El vicepresidente de la ANC, sobre los 'Jordis': "Teníamos comprados billetes de vuelta pero ha habido contaminación política"

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha sido entrevistado en Espejo Público para hablar sobre la puesta en prisión del presidente de ANC, Jordi Sánchez y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, "nuestro abogados nos decían que desde un punto de vista puramente judicial era imposible que entraran en la cárcel, pero al mismo tiempo hemos visto que en este procedimiento ha habido una contaminación política muy clara. Y en diversos momentos se demuestra que la justicia española no siempre es independiente de la política".

El vicepresidente ha aclarado que "ambos 'jordis' dejaron cada uno su texto y las entidades tenían preparada la necesidad de relevo".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha denunciado en twitter el encarcelamiento: "encarcelar a Cuixart y a Sànchez es una muy mala noticia". Ante esto, el vicepresidente de la ANC ha asegurado que desde la asamblea "más de un millón de personas se movilizan de manera pacífica". Por eso, según Alcoberro, "todo el mundo sabe que nuestra manera de hacer se hace de manera por una escrupulosidad cívica".

El vicepresidente ha sido preguntado sobre la reiteración, a lo que ha respondido que "los organismos democráticos el hecho de que se aparte al presidente no significa que la asamblea deje de funcionar". Además, ha querido aclarar que " cree que no ha habido sedición" y que cree que "ha quedado claro que no".

Y luego, es sí puede legítimamente en el Reino de España, que grupos políticos defiendan la creación de estados independientes. Algo que, según el vicepresident de la ANC, creía "que era posible y legal" y por tanto, "no entendería que por ese solo motivo fueran a la cárcel".

Sobr elas movilizaciones que se llevaran a cabo a lo largo de este martes y puede que del miércoles, considera que "lo más importante es llamar al pueblo de Cataluña, a que siga actuando de una manera cívica y democrática. Siempre ha sido nuestra carta vencedora".

Sobre la fianza del expresident, Artur Mas, la recaudación "hay una caja de solidaridad donde también forma parte la ANC".

Ignacio Gordillo, rechaza la posibilidad de que "una resolución judicial sea política". A esto, el vicepresidente de la ANC ha respondido que "caemos en una especie de diálogo de sordos y cada uno defiende su opción", y que "lo más grave es que el Estado no tiene el papel que correspondería de árbitro, más bien juega a favor de una opción".