El Gobierno ve a C's poco fiable por cambiar su voto sobre la estiba y dice que de seguir así habría adelanto electoral

Ni en el Gobierno, ni en el PP ocultan su enfado con la actitud mostrada por Ciudadanos que en pocas horas ha cambiado su voto del apoyo a la abstención al decreto sobre la estiba. Fuentes del Ejecutivo aseguran que no están dispuestos a seguir en esta dinámica de no tener un socio fiable, y no descartan un adelanto electoral, de seguir así.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha justificado su cambio de voto en que la oferta del Gobierno llegó demasiado tarde, "intentar solucionar un problema de dos años y medio en un cuarto de hora es complicado, así que lo que tiene que hacer el Gobierno es seguir en la mesa. Le hemos pedido que, como puede apurar los plazos hasta el 2 de abril, lo trajera la semana que viene, pero el Gobierno ha decidido traerlo hoy aunque sea para perder la votación porque el PSOE no levanta el veto. Eso ha sido decisión del Gobierno".

El PSOE se ha opuesto al decreto como una forma de dejar claro que es el principal partido de la oposición y no dejar el campo libre a Podemos.