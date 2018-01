Domènech avisa que una investidura telemática provocará "más bloqueo"

ASEGURA QUE NO APOYARÁN UNA MAYORÍA INDEPENDENTISTA

En rueda de prensa, Domènech ha manifestado así el rechazo de los 'comunes' a una posible investidura telemática de Puigdemont, que a día de hoy es la "única propuesta sobre la mesa", por lo que ha exigido a los independentistas que planteen una propuesta "seria" y "no más de lo mismo". "Pretender una investidura y una presidencia telemática, más allá de violentar el reglamento del Parlament, seria un mal epílogo de la situación pasada que lleva a más bloqueo" (...) "Nos preocupa que ahora mismo se esté jugando de nuevo con lo ya vivido", ha advertido.

Domènech ha reiterado el compromiso de los 'comunes' durante la campaña electoral de que no harán presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont "ni por activa ni por pasiva" ni a ningún otro candidato de derechas. Además, y a falta de dos días para que se constituya el Parlament y la Mesa, Domènech ha asegurado que los 'comunes' no apoyarán una mayoría independentista en el máximo órgano de la cámara catalana como tampoco una presidencia de Ciudadanos.

Sobre esta cuestión, la configuración de la Mesa, el líder de los 'comunes' da por hecho que en principio su grupo no estará presente en la misma, aunque ha reivindicado que debe ser "lo más plural posible". Domènech ha explicado que los 'comunes' no han recibido ninguna oferta de los partidos independentistas para poder estar en la Mesa pero, en cualquier caso, ha querido dejar claro que su presencia en ésta sería para "desbloquear la situación" y no para que este órgano "haga interpretaciones forzadas" del reglamento del Parlament propiciando una nueva legislatura "accidentada".