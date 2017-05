Dancausa advierte del daño de las filtraciones a la presunción de inocencia

Así lo ha dicho en la sede del Gobierno madrileño tras la firma del Pacto Regional por la Cañada Real, donde se ha referido al informe de la UCO que vincula a Cristina Cifuentes con algunos contratos irregulares en la Asamblea, y sobre el que el juez y la Fiscalía han decidido no actuar.

"Las filtraciones de cualquier denuncia o de cualquier informe a día de hoy ya se consideran probadas y sentenciadas, y eso no puede ser, porque es una enorme indefensión para cualquier ciudadano que tenga un problema de este tipo; me parece que la presunción de inocencia tiene que ser el elemento fundamental de nuestro Estado de derecho, como lo ha sido hasta ahora", se ha quejado.

Dancausa ha reiterado que quien elabore un informe y plantee una denuncia tiene que probarla, pero ha criticado que en estos momentos haya una "falta de respeto enorme hacia la presunción de inocencia" hasta el punto de que "somos culpables los que somos inocentes". "Los inocentes tenemos que demostrar que no lo somos, cuando toda la vida ha sido al revés: los que acusan tienen que demostrar la culpabilidad".

Además, ha dicho que le parecen "intolerables" las filtraciones de sumarios judiciales que son secretos, y que "hablan de datos que no están probados", por lo que "hasta que no estén probados y haya una sentencia no tienen ninguna realidad virtual, no sirven para nada".

"A cualquiera de nosotros se nos puede difamar, se nos puede imputar un delito, y si no se prueba estaríamos difamados, pero no sentenciados. Creo que es un problema muy grave que no se corten las filtraciones y no se respete ese derecho a la presunción de inocencia que tenemos todos", ha repetido.

Dancausa ha dicho desconocer el informe de la UCO en el que se menciona a Cifuentes, pero ha asegurado que tiene "la mejor valoración" de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Guardia Civil, cuyo trabajo diario sí conoce en la Comunidad y que da "unos resultados excelentes".

Respecto a la denuncia que presentó la Fiscalía Provincial de Madrid contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013 -entre ellos la propia Dancausa, y el hermano de Ignacio González, Pablo-, por un presunto delito societario, la delegada del Gobierno ha dicho que sigue sin tener "ninguna notificación oficial".

"Lo que conozco es por los medios de comunicación y por la nota de prensa que ha sacado la Audiencia diciendo que estamos investigados, que es una cuestión muy diferente de estar imputados", ha recalcado.