Cospedal: "Hoy por hoy no veo el servicio militar obligatorio en España"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que "hoy por hoy no veo el servicio militar obligatorio en España", "ni siquiera" de un mes como se propone en Francia.

Cospedal, en una entrevista en la televisión pública ha dicho que no ve que la sociedad española pudiera aceptar en este momento el servicio militar obligatorio, "no está preparada para ello", por lo que "no se va a hacer esta propuesta".

Se ha referido a los reservistas voluntarios como fórmula para formar parte de las Fuerzas Armadas y ha dicho que los reservistas, que suman unas 4.000 personas, "cuando son llamados se desplazan y lo hacen". Por otra parte, en referencia al papel de los ejércitos sobre el conflicto independentista en Cataluña, Cospedal ha destacado que durante el proceso no ha habido ninguna manifestación de miembros de las Fuerzas Armadas.

"Las Fuerzas Armadas están cumpliendo su papel de defender la integridad territorial, la soberanía nacional y el orden constitucional", ha asegurado la ministra, quien ha dicho que "tienen que estar preparadas para cualquier eventualidad".

Según ha explicado Cospedal, "tenemos unas Fuerzas Armadas muy profesionales, que además son una de las instituciones que mejor hicieron el tránsito de la dictadura a la democracia". En este sentido ha recordado que los ejércitos "están al servicio de su país y de lo que determine el Gobierno" para defender la Constitución, la integridad territorial y la soberanía nacional.

En su opinión, su estado de ánimo es "como el de todos los españoles. Han estado y están preocupados como es lógico y normal, y cumplirán con su función". "No van a ir mas allá de lo que les corresponda, ni actuar nunca por libre, porque saben muy bien cual es su función", ha sentenciado la ministra de Defensa.